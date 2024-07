Estas son las ciudades españolas que serán inhabitables en menos de 30 años, según la NASA

El cambio climático es una amenaza silenciosa que lleva décadas acechando y cuyos efectos vamos a notar poco a poco. Sin embargo, cada vez va a tener consecuencias más extremas y no queda mucho para que algunas de sus peores consecuencias se comiencen a materializar. Un reciente informe de la NASA ha dejado claro que algunos de estos fenómenos meteorológicos harán que ciertas zonas del planeta sean “inhabitables”.

La NASA ha concluido, utilizando datos de satélites meteorológicos y el índice de bulbo húmedo, que si la temperatura alcanza los 35 grados durante seis horas consecutivas, el cuerpo humano no puede regular su temperatura mediante el sudor, lo cual tiene importantes implicaciones para la salud.

Según la NASA, el índice de bulbo húmedo "indica la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando la humedad se evapora de él", y combina temperatura y humedad para determinar el límite térmico que podemos tolerar.

El informe de la NASA explica: "Cuanto más calor hace, más tensión siente nuestro cuerpo y más necesitamos sudar para refrescarnos. Pero el aire húmedo tiene menos capacidad para retener humedad adicional, por lo que el agua se evapora más lentamente en condiciones de humedad". En las zonas en las que tenga lugar este fenómeno y se supere esta “frontera térmica” no sería posible vivir y según el informe de la NASA hay ciertas zonas españolas que podrían llegar a este extremo para el año 2050.

Para 2050, se espera que Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía experimenten tres meses consecutivos con temperaturas de 35 grados o más, según el informe "The Future we don’t want", basado en datos de cuatro satélites del NCCS (Centro de la NASA para la Simulación Climática).

Dicho esto, este fenómeno debe ser sostenido en el tiempo y estas regiones presentan una ventaja: no son tan húmedas como las zonas tropicales en mayor riesgo. Sin embargo, los resultados del informe siguen siendo muy preocupantes.