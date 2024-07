Posidonia: El único festival con garantía de residuo cero

El SON Estrella Galicia Posidonia de Formentera acaba de ser reconocido como el único festival del mundo que alcanza la certificación TRUE Platinum por sus esfuerzos para ser Zero Waste o Residuo Cero. El afán de la cita por seguir mejorando año a año da un paso más tras lograr ser cero emisiones desde su edición de 2021.

La certificación TRUE® (Total Resource Use and Efficiency) como Zero Waste pertenece y está administrada por Green Business Certification Inc (GBCI®), el organismo de certificación y acreditación de sostenibilidad y salud líder en el mundo. Los proyectos TRUE deben desviar el 90% o más de sus residuos del vertedero, la incineración (conversión de residuos en energía) y el medio ambiente. SON Estrella Galicia Posidonia alcanzó una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,3%.

«SON Estrella Galicia Posidonia apuesta de forma definitiva por la economía circular optimizando la reducción y la reutilización en todo lo relativo a consumo durante el evento: envases, platos, vasos y demás enseres, sin descartar al mismo tiempo el reciclaje, aunque siempre como última opción. En el festival no existen contenedores sino estaciones de reciclaje que aseguran que la escasa producción de residuos se analiza y separa correctamente: en 2023 solo se generaron 25 kg de residuos cuya tasa de reciclaje fue del mencionado 99,3 %», destacan los organizadores en una nota, en la que agradecen la colaboración del público.

«La concienciación del público asistente se impulsa a través de canales de comunicación con whatsapp o acciones y activaciones que forman parte del programa del festival, como son los paseos guiados por Formentera de la mano de expertos en medio ambiente o la limpieza de playas, que el año pasado propició la transformación de 26 kg de plástico en objetos como vinilos o maceteros para que tuvieran una nueva vida», destacan.

Este año, SON Estrella Galicia Posidonia se celebrará del 4 al 6 de octubre bajo el nombre de ‘Capítulo Ocho Cero: Raíces’. Así, la isla de Formentera, territorio con un valor ecológico incalculable, será testigo de una vuelta a sus orígenes con formatos más disruptivos para esta octava edición, manteniendo su objetivo de (re)descubrir los paisajes de Formentera a través de los conciertos de su característico cartel secreto, de la gastronomía local impulsada por chefs con Estrella Michelín y, por supuesto, de la cerveza.

«Carácter inconformista»

«Para quienes creamos SON Estrella Galicia Posidonia es un verdadero orgullo que sea el único festival del mundo que alcanza esta certificación hasta la fecha, reflejo de nuestro carácter inconformista. Sabemos que no somos perfectos, pero año a año trabajamos para seguir mejorando, ofreciendo un modelo diferenciador en el que todo parta del impacto positivo. Es realmente reconfortante ver cómo nuestro mensaje cala en el público del festival, los aliados locales y el equipo, sin quienes sería imposible conseguirlo», declara Víctor Mantiñán, director del festival y responsable global de Patrocinios Musicales y de Comunicación de Impacto Positivo de Hijos de Rivera.

«Zero Waste es una parte poderosa de la estrategia de sostenibilidad de cualquier empresa», afirma Peter Templeton, presidente y CEO de U.S. Green Building Council & GBCI. «A través de su certificación TRUE, SON Estrella Galicia Posidonia mejora sus operaciones de una manera que maximiza el ciclo de vida de cada producto para promover un modelo circular dentro del recinto del festival».