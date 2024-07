Mecal programa ocho sesiones de cortos en Sant Agustí

La concejalía de Cultura de Sant Josep y Mecal, el Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona, anunciaron ayer la séptima edición de Mecal Air Ibiza, una serie de sesiones de cortometrajes al aire libre que se llevará a cabo a Sant Agustí todos los sábados 6 de julio y 24 de agosto. Aunque ni en el cartel ni en la web figura la hora de las proyecciones, en años anteriores se ha hecho a las 22 horas y con entrada gratuita en el parque infantil junto a la iglesia.

«Las ocho sesiones de Mecal Air Ibiza son una oportunidad única para disfrutar del mejor cine de cortometrajes en un ambiente relajado y exterior, promoviendo la cultura cinematográfica en un entorno natural y libre de coste», señalaron ayer desde el Ayuntamiento en una nota.

Durante esta temporada, los asistentes podrán disfrutar de una cuidadosa selección de cortometrajes que incluye varias temáticas: Comedia, Publicidad Creativa, Love for Ever, Animación, Food, Documental y Best of Summer.

En su séptima edición consecutiva, el Festival Mecal Air Ibiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep, trae en la isla los mejores cortos seleccionados por el Festival Mecal Pro Barcelona, una muestra habitual en la ciudad condal que este año conmemora el 26 aniversario y que da a la celebración de su programación de verano Mecal Air, que tiene lugar simultáneamente en Barcelona y en Ibiza.

Programación:

• 06/07/2024 Sesión de cortometrajes. Comedia 1.

• 13/07/2024 Sesión de cortometrajes. Publicidad creativa.

• 20/07/2024 Sesión de cortometrajes. Love for ever.

• 27/07/2024 Sesión de cortometrajes. Animación.

• 03/08/2024 Sesión de cortometrajes. Food.

• 10/08/2024 Sesión de cortometrajes. Comedia 2.

• 17/08/2024 Sesión de cortometrajes. Documental.

• 24/08/2021 Sesión de cortometrajes. Best of Summer.