El reparto de menores embronca a PP y PSOE, mientras Vox sostiene el órdago.

La tensión del reparto de los menores migrantes no acompañados revuelve a los partidos políticos y a las comunidades autónomas. Cruce de acusaciones, elusión de responsabilidades, respuestas en el aire y soluciones que no terminan de llegar. Los representantes públicos se enredan en broncas mientras en Canarias hay cerca de 5.600 niños bajo la tutela del Ejecutivo regional. A una semana de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de las presiones de Vox, reiteró que las comunidades autónomas gobernadas por su formación "van a cumplir con sus obligaciones hasta el máximo disponible" en el reparto de menores migrantes, aunque reclamó "límites" ante las previsiones de llegadas para los próximos meses. "Nadie puede dar lo que no tiene y, por tanto, a una comunidad no se le puede exigir que haga cosas que no puede atender", explicó Feijóo, quien advirtió a Vox que romper los pactos autonómicos por esta cuestión sería una "irresponsabilidad".

El líder de los populares aseguró, en una entrevista en Onda Cero, estar "a favor de la solidaridad y de la atención a los menores migrantes", pero insistió en que hay que tener en cuenta las capacidades de las regiones. A su juicio, "el Gobierno central tiene que dar propuestas concretas y financiar aquellas políticas que él mismo es incapaz de corregir". Las declaraciones de Feijóo contrastan con la opinión de algunos barones de su formación que, según publica El País, ven imposible alcanzar un acuerdo para distribuir a los menores.

Entre los presidentes autonómicos del PP que no ven claro el reparto de niños migrantes está el de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien afea que no se haya dialogado con las comunidades para conocer sus capacidades reales. "Estamos hablando de un tema muy delicado socialmente, no se pueden lanzar cifras a la opinión pública". Algunas propuestas, detalló Capellán, indican que La Rioja, que ahora tiene acogidos a 11 menores, podría recibir más de 200 y "no tiene infraestructuras ni capacidad real".

Torres espera el apoyo de las comunidades tras el fracaso de la solidaridad voluntaria

En Andalucía –una de las comunidades que ha sufrido históricamente crisis migratorias– también son escéptico con la derivación de jóvenes migrantes. La Junta ha advertido de que sus centros están colapsados, porque desde noviembre ha recibido a 454 menores "camuflados" entre los que envía el Gobierno central bajo la apariencia de adultos. La comunidad cuenta con 645 plazas para menores y actualmente está al 115%. Desde la Junta advierten que no definirán su posición ante el reparto hasta que el Ejecutivo de Sánchez aclare si va a garantizar una ficha financiera para la atención de los niños y jóvenes.

Por su parte, Vox mantiene el órdago sobre sus pactos con el PP y no cree "vinculante" la disposición de Feijóo a aceptar el reparto. La formación sostiene que los pactos de gobierno se han firmado con las regiones y no con el líder del PP. Santiago Abascal ya avisó el viernes de que la derivación de niños migrantes "amenaza" la estabilidad de las alianzas y pidió a sus socios "lealtad". El partido ultraderechista va más allá en su rechazo al reparto y ha registrado iniciativas en los parlamentos autonómicos para que se cierren los centros de menores. La solución que plantean es repatriar a los niños a sus países de origen.

En aviones a la Península

Además de garantizar el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP al reparto de menores migrantes, durante la entrevista radiofónica, Feijóo sorprendió acusando al Gobierno de Sánchez de meter a los jóvenes en aviones para dejarlos "deambulando" por las calles de determinadas ciudades de la Península.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, salió al paso de estas declaraciones y acusó a Feijóo de "alimentar bulos injustificados e intolerantes" sobre los menores. Durante la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, Saiz aseguró que el Gobierno va a ser "contundente y rotundo" frente los discursos de odio y ha emplazado al líder del PP a actuar de la misma manera. Por ello, desde el Ejecutivo, apelan a la corresponsabilidad de Feijóo, al tiempo que le reclaman que abandone los discursos y mensajes xenófobos. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló que Feijóo "debería coordinarse un poquito más con los presidentes autonómicos que forman parte de su partido".

Mientras la contienda política se encrespa, la emergencia humanitaria en Canarias se aviva a las puertas del verano, cuando las llegadas por la ruta atlántica se incrementan por la mejora de las condiciones meteorológicas. La urgencia del Archipiélago por dar respuesta a los menores migrantes ha llevado al Gobierno central a adelantar la fecha de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar el reparto de menores migrantes al próximo miércoles 10 de julio, prevista inicialmente para el 18 de julio. El encuentro tendrá lugar en Tenerife. Así lo indicó Rego antes de participar en encuentro con jóvenes en situación de pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. "Atendiendo a una cuestión que es un fenómeno estructural y poniendo en el centro los derechos humanos, vamos a convocar con carácter inmediato la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería", afirmó Rego.

Andalucía, con 645 plazas, advierte que la capacidad de su red de acogida ya está al 115%

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer que la solidaridad voluntaria ha fracasado, por lo que espera tener los apoyos suficientes en la conferencia sectorial para presentar posteriormente una reforma de la ley de extranjería. "Tenemos una crisis humanitaria a la que hay que responder. Aunque es una competencia autonómica, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una posibilidad de una modificación legislativa que precisa que los partidos políticos se manifiesten en las Cortes Generales", ha explicado Torres, en declaraciones a los medios en Algeciras.

Canarias es España

Ante este escenario y a las puertas de la reunión de las autonomías, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, recuerda que el reparto de menores es un asunto humanitario, y no territorial, pues se está hablando de la vida de jóvenes que quieren llegar a Europa a través del Archipiélago. Clavijo destacó que los niños se meten una semana en una patera, y algunos de ellos tienen que tirar por la borda a sus hermanos muertos. "La inmigración de los menores no son las tonterías de las que algunos hablan", apuntó.

Preguntado si considera que la petición de un pacto de Estado de Sánchez a Feijóo es para dividir a PP y Vox, Clavijo respondió que desconoce la intencionalidad de la propuesta, pero aseguró que es necesario el pacto.

Clavijo, en declaraciones recogidas por Efe, recordó que los menores que llegan a las costas del Archipiélago lo hacen a Europa, salvo que alguien diga que Canarias no es ni España ni Europa, algo que, a su juicio, algunos parece que quieren decir. En alusión a Vox, Fernando Clavijo manifestó que un partido "que se rasga las vestiduras y habla de la unidad de España" parece decir que Canarias no es España.

