Un juguete mojado o el agua de tu gato: zonas ideales para el mosquito tigre

El aumento de las temperaturas, junto con otros factores, conlleva una presencia generalizada del mosquito tigre a lo largo y ancho de Ibiza desde abril hasta finales de octubre e incluso mediados de noviembre. «El mosquito normal se concentra en zonas húmedas, como ses Feixes, ses Salines, torrentes… Éste, en cambio, se concentra sobre todo en zonas periurbanas y urbanas», explica Jaume Estarellas, biólogo del Consell ibicenco. Los puntos sensibles son las concentraciones de agua, por muy pequeñas que sean, así que lo que haga cada ciudadano dentro de su domicilio es clave para evitar al mosquito tigre. «En verano, cuando no llueve, predomina en las zonas donde hay agua: jardines, fuentes, un recipiente o un cubo a la sombra en los que haya quedado un poco de agua...Un pequeño vaso o un jarrón en un cementerio, por ejemplo, le va mejor que más cantidad de agua (...) En las piscinas no puede proliferar porque están cloradas y, si no, el sistema de osmosis lo impide».

Por eso es clave realizar acciones preventivas tan sencillas como cambiar cada cuatro días —como mínimo— el bebedero de las mascotas: «Vaciarlo, limpiarlo y volver a poner agua fresca, porque todo lo que sean los huevos o las larvas habrán caído». «Es muy importante tapar con mosquiteras zonas como aljibes o depósitos de fibrocemento para que la hembra no entre. Por cualquier pequeño agujero, entrará para poner los huevos», añade el biólogo.

Puntos más inesperados

Y, por otro lado, cabe estar alerta con aquellas acumulaciones de agua que directamente se pueden evitar, como en el plato de debajo de un tiesto o en un juguete mojado en la sombra. «Hay que repasar muy bien porque a veces te puedes encontrar pequeñas acumulaciones de agua en zonas muy inesperadas», advierte Estarellas. Los cementerios o las marinas secas son otros dos ejemplos.

Después de noviembre, ya no hay mosquito tigre en Ibiza hasta abril. En temporada, normalmente hay dos picos: uno en mayo y otro en septiembre. «Como con todo insecto, esto puede varias en función de las lluvias», matiza este experto. Si llueve en pleno verano, puede haber un nuevo pico en aquellos espacios con acumulaciones de agua, alerta. La temporada del mosquito se ha alargado a raíz del cambio climático. Hace años, solía terminar a mediados de octubre y ahora incluso se han llegado a ver ejemplares en la isla a finales de noviembre.

El mosquito tigre proviene del sudeste asiático y deja de proliferar cuando comienzan a registrarse temperaturas continuadas de mínimas de 15 grados. Es un insecto de zonas tropicales.

Estarellas destaca que, «si no eres alérgico, la picadura de este mosquito es más o menos parecida a la de un mosquito normal». «La diferencia -añade-, «es que el mosquito tigre pica durante el día y por la parte baja del cuerpo, las piernas. Tiene un vuelo muy rápido, muy diferente al mosquito normal, y es más difícil de detectar». Como el resto de mosquitos, son vectores de enfermedades. Puede transmitir el dengue. «Si después de una picadura tienes un proceso gripal, ve al médico», añade. Al ser una plaga urbana y periurbana, la gestión es de los ayuntamientos, mientras que «el Consell actúa con el mosquito normal, el autóctono, en zonas húmedas, porque son áreas de dominio público». En cualquier caso, contra el mosquito tigre son esenciales «las medidas de autoprotección, porque básicamente se concentra en propiedad privada», y que todos los vecinos, en conjunto, las apliquen. «El mosquito tigre vuela como mucho 400 metros, por lo que si en tu casa hay, es que lo estás produciendo tú o tu vecino. La gestión pública es complicada, porque tendrías que ir casa por casa y tampoco puedes fumigar al adulto, porque en un entorno urbano está prohibido. La técnica es aplicar tratamientos en el agua. La lucha se tiene que concentrar mucho en la autoprotección», reitera Estarellas. «Desde Salud Pública se piden tres cosas a los ayuntamientos: seguimiento de si hay población, que den información de prevención a la población y que haya sistemas de tratamiento», indica la conselleria balear de Salud, que coincide en señalar que cada ciudadano puede llevar a cabo acciones de prevención. n

