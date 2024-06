Mai Blanco: «La naturaleza es un vehículo que nos acerca más a lo que somos»

¿Conocía Ibiza?

Había estado hace tiempo cuando estudiaba Bellas Artes en Barcelona, hice un viaje a la isla en plan mochilera durante una semana. Tenía buen recuerdo ya que vinimos a final de temporada y estaba todo tranquilo.

Panorámica de parte de los nueve cuadros de gran formato de la exposición ‘Jardín adentro’ en La Nave. | MARC AMBROS / Juan Suárez

¿Cómo definiría su estilo o arte?

Hago un trabajo personal a través de la pintura. No intento tener una idea preconcebida sino que éstas llegan mientras trabajo, así que durante el proceso creativo voy elaborando una narrativa. No soy una artista conceptual, ni tengo un concepto previo de primera mano, sin embargo cuando acabo las obras sí que hay un concepto que habla de mí y del momento en el que estoy.

¿Plantea una búsqueda hacia su interior?

Miro mucho hacía dentro, soy una buscadora de sentido interior, esto me ayuda a dar sentido a la experiencia y al final todo acaba teniendo una lectura muy universal, quizá porque me baso en una cosa muy esencial que tiene que ver con la búsqueda del sentido, cosas existenciales como qué hacemos aquí o hacia dónde vamos.

¿Se considera existencialista?

No me agarro a las teorías, hay un término que especifica lo que es el existencialismo, pero no lo busco.

¿No utiliza bocetos previos a la hora de enfrentarse al lienzo?

Antes pintaba directamente, aunque últimamente sí hago bocetos porque he cambiado el formato y ahora pinto en formatos grandes y el boceto me facilita tener un trabajo previo para llevarlo al lienzo. Dibujo bocetos varios, hago una selección y los llevo al cuadro.

¿Le inspira lo que le rodea o la naturaleza en sí misma?

La naturaleza es mi fuente pero no solo la naturaleza de fuera porque es una alegoría de la naturaleza interior también. Los seres humanos cuando conectamos con la naturaleza, de alguna manera nos encontramos con nuestro interior.

¿Lo plantea como una búsqueda hacia su propio interior?

Sí, la naturaleza es un vehículo que nos acerca más a lo que somos.

La mujer juega un papel predominante en esta exposición, ¿hay una razón fundamental?

Sí, porque soy una mujer y no puedo hablar de cosas de hombres porque no lo soy.

La pintora ante su obra favorita, ‘El almuerzo desnudo’, y otros dos autorretratos. / Juan Suárez

En sus obras de gran formato las mujeres aparecen desnudas en plena naturaleza. ¿Por qué?

Voy a lo primordial, si les pongo una ropa automáticamente las vas a ubicar en un espacio y en un tiempo en la cultura. Si están despojadas de todo eso es como si estuvieran en un lugar mítico, místico y esencial como el jardín del Edén o un paraíso perdido. Son ‘Evas’ en un paraíso.

Las pinta además con ojos enormes, muy expresivos, que saltan de su concavidad ocular. ¿Tiene un significado en particular?

Representa el sentido de la búsqueda, esos ojos grandes están atentos a lo que ocurre en el origen del paraíso perdido. Es una toma de conciencia de lo que somos en este mundo, en el que somos arrojados sin saber muy bien qué somos, hacia dónde vamos y qué pintamos aquí. A partir de la toma de esta conciencia primordial el ser humano se pasa la vida buscando hacia fuera un sentido.

¿En qué sentido lo plantea?

La palabra sentido en español es muy bonita, porque tiene varias acepciones, como dirección, que sería la búsqueda del camino hacia fuera, y el sentido de sentir. Somos seres sintientes y tenemos cinco sentidos que nos ayudan a buscar cosas, pero creo que nos perdemos buscando el sentido direccional cuando en realidad tenemos el sentido dentro de nosotros mismos.

¿Cuál es su sentido de la vida desde la perspectiva artística?

La vida se vive viviéndola, es sentir en cada momento lo que somos y no hay que buscar fuera. Es algo muy esencial y es lo que plantean todas las religiones. La historia de Eva del paraíso se ha deformado, pero en esencia viene a decir que no hemos sido arrojados fuera del paraíso sino que tenemos nuestro propio jardín del Edén en el interior, hay que saber mirar hacia adentro para encontrarlo, porque estamos perdidos mirando hacia afuera.

¿Cuál es su concepto de belleza y naturaleza, muy presente en su obra?

Lo bello suele ser universal y nos lleva a estos arquetipos míticos. No teorizo mucho sobre esto, sin embargo hay un inconsciente colectivo y formas en la naturaleza que a los artistas y humanos nos resultan bellas y universales. Los árboles, la fruta y las plantas... mantienen una conexión con los humanos que nos lleva a sentir cierta forma de belleza.

¿Le ha influenciado algún artista o corriente pictórica en especial?

Como pintora soy clásica, el tipo de pincelada y mi pintura tienen algunos trazos del impresionismo y el postimpresionismo y la forma de representar la figura humana es más expresionista. Me ha influenciado el expresionismo alemán y artistas como Monet, hay un cuadro que se llama ‘El almuerzo desnudo’, que es un homenaje al cuadro de Monet. Las figuras no tienen nada que ver pero el paisaje es prácticamente el mismo.

En los nueve cuadros de gran formato de esta exposición hay una gran sensualidad de la mujer. ¿Pretende expresar un feminismo o amor por la naturaleza en estado puro?

Depende de cómo lo mires puede ser feminista o antifeminista. Depende de quién lo interprete les pueda parecer una obra feminista u otras que digan: «Más mujeres desnudas en un museo». Pinto una alegoría, no es una lectura que va más allá de la desnudez, las pinto desnudas porque son y están en la naturaleza. No es una oda al feminismo.

¿La idea de esta exposición nació de un planteamiento previo de la galería?

Hice una residencia artística con Lío Malca en Tulum, en México, luego me llamaron y me propusieron exponer en La Nave de ses Salines este verano. Depositaron su confianza en mí y les estoy superagradecida porque vengo de la nada, este espacio es un privilegio para mí y teniendo en cuenta quién ha expuesto anteriormente supone mucha presión de repente. El que confíen en ti te da mucha fuerza.

¿Cuánto tiempo ha tenido para pintar estos 19 cuadros?

Tenía tres exposiciones este verano que tuve que posponer ya que solo he tenido cinco meses para abordar esta exposición y salieron más obras incluso que las planteadas. He trabajado 24 horas y siete días a la semana sin parar.

¿El arte actual vive un buen momento?

Lo veo muy rico, con muchos artistas y muchas cosas nuevas. Hay mucha gente que puede vivir del arte ahora pese a que se diga que la pintura está muerta. Hay más medios y más gente que nunca pintando con una gran diversidad de temas y estilos.

¿Está sobrevalorado por las grandes cantidades que se pagan para comprar arte?

Vivimos en una sociedad diferente, hay un libre mercado, un capital inversor y el arte no se salva de esta tendencia. Esta es la forma de que el arte pueda subsistir, antes era el clero quien subvencionaba al artista, siempre ha habido mecenas que han invertido dinero en promocionar a un pintor o artista y no hay otra manera para sobrevivir. Es muy importante que se mantenga el aura de una obra y se le dé su valor, y más ahora que la inteligencia artificial nos acecha. Es posible que el arte esté sobrevalorado o sobredimensionado, pero no es malo.

¿La inteligencia artificial cambiará la forma de ver el arte en un futuro inmediato?

Supondrá un gran cambio sobre todo para los que trabajaban con las tecnologías digitales. Se valorarán más ciertas cosas, no lo más puro, pero sí será determinante en el proceso de elaborar una obra. Hay gente que utiliza la digitalización para ahorrarse partes del proceso creativo, es como una herramienta más para facilitar el hacer una obra y esto adormece ciertas capacidades humanas porque la creatividad es un músculo y si no lo usas merma su capacidad y languidece.

¿Diferenciaremos el arte humano puro del que proviene de la inteligencia artificial?

Esto no es positivo, pero con el tiempo se notará lo que está hecho con inteligencia artificial y lo que no. Vamos a afinar este sentido para verlo de forma más evidente todavía.

¿El momento actual que vivimos con prisa y celeridad, con guerras y cambios geopolíticos, inspira a una artista o complica su creatividad?

La inspiración es más necesaria que nunca, pienso mucho en ello y cuando estoy trabajando el espacio y el tiempo desaparecen, no hay prisas ni tensión, es como trasladarte a otro mundo que no es el de fuera. Me gustaría creer que los observadores o consumidores de arte entiendan que el tiempo que se detiene para pintar, se hace con lentitud y con otro ritmo.

¿Han cambiado los tiempos de producción de las obras con las nuevas herramientas tecnológicas?

Los ritmos de la producción de la pintura también han cambiado. Nos hemos acelerado y eso puede mermar la calidad de la obra porque vas quitando capas de trabajo. Quizá antes los cuadros se acababan más aunque necesariamente una obra no es mejor porque esté más acabada. A veces trabajar con cierta prisa te hace eliminar lo superfluo.

Su paleta de colores es cálida.

Intento que sean colores agradables, cálidos y muy naturales ya que me baso en la naturaleza, incluso un tanto idealizada, y lo cálido le da otra temperatura.

¿Se ve ahora como una artista de éxito?

No me considero ni famosa, ni que tenga éxito. Estoy comenzando un camino. El éxito para mí es poder vivir de lo que hago y mantenerme. Valoras mucho más trabajar en lo que te gusta y es en lo que sueño. Quiero lo mejor para mi familia y la gente que me rodea.

Suscríbete para seguir leyendo