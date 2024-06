La edición «más variada y local» de la feria artística Can Art Fair

«Una feria que no deja de sorprender y de muchísima calidad con más de 30 galerías en la que se da visibilidad al talento local, gracias a las sinergias que se originan con artistas internacionales». Con estas palabras definió ayer al mediodía la consellera de Cultura y Patrimonio de Ibiza, Sara Ramón, la feria Can Art Fair, que empieza su tercera edición hoy de 18 a 24 horas en el Recinto Ferial. Ramón añadió: «Gracias a Can Art Fair Ibiza se convierte en la capital del arte contemporáneo y en un referente cultural en la esfera nacional e internacional. Además, este año contamos con un programa muy fuerte».

Can Art Fair 2024 registra un incremento de artistas de las Balears en comparación con las anteriores ediciones, según confirmó su director y fundador, Sergio Sancho: «Este año la cuota de artistas locales ha crecido. De hecho, representan prácticamente el 30% del total de los participantes». Sancho agregó: «Can Art Fair es una iniciativa que apuesta fuerte por la cultura en la isla. Hemos visto que poco a poco está floreciendo un tejido artístico potente en Ibiza y eso para nosotros, -en referencia a los organizadores-, es muy importante».

Otra de las novedades de este año es la mayor diversidad de lenguajes artísticos en la exposición, tal y como apuntó Sancho: «En las dos primeras ediciones pusimos el foco principalmente en la pintura y la figuración. Ahora, vamos a ver con mayor detalle más disciplinas como abstracción, escultura o cerámica, que me gusta mucho, ya que está muy relacionada con la cultura local». Además, confirmó que «hay nuevas galerías», con el objetivo de que «los visitantes disfruten de una experiencia más enriquecedora». Ante ello, hay algunas «incorporaciones muy interesantes y potentes como la Galleria Continua, Galerie Xipas o Galería Madragoa», según comentó Sancho.

En cuanto al número de participantes en la feria artística, hay 33 galerías nacionales e internacionales. De ellas, solo seis son de las Balears: Galería Fermay, Galería Fran Reus, L21 Gallery, La Bibi Gallery, Lundgrem Gallery y Gathering. Esta última es la única representante de Ibiza, ya que el resto tienen la sede en Palma. Asimismo, participan aproximadamente 120 artistas de todo el mundo.

Sancho explicó que la feria responde a una necesidad: «Detectamos que en Ibiza había proyectos artísticos con un potencial increíble, pero les faltaba un poco de coordinación con entidades que les apoyaran. Nosotros hemos conseguido hacer de conectores».

En la jornada inaugural, solo los coleccionistas y las personas con entrada VIP pueden visitar la feria artística. A partir de mañana y hasta este domingo, Can Art Fair estará abierta al público con un horario de 18 a 22 horas, a excepción del domingo, que es de 12 a 18 horas. Los asistentes pueden acudir con invitación, VIP pass con confirmación previa o comprando entradas, que tienen un precio de 21.49 euros. Los residentes en las Balears, estudiantes menores de 25 años y los jubilados tienen un descuento del 50% (11.25 euros). Los tickets están disponibles en la página web de Can Art Fair.

«Afianzar relaciones»

Sancho explicó el objetivo de Can Art Fair 2024: «Las dos primeras ediciones de la feria sirvieron para demostrar que en Ibiza hay hambre de arte contemporáneo y que imaginar una Semana del Arte en las Pitiusas no es ninguna locura. Este año queremos seguir consolidando nuestro lugar en la isla y afianzar relaciones con coleccionistas, artistas y público». Sancho concluyó: «Can Art Fair es un lugar en el que se mezclan negocios y placer. Además, es una manera efectiva para que galeristas internacionales puedan conocer a nuestros artistas. Y es que, sin iniciativas como esta, difícilmente se podría dar esta relación».

Sancho recordó la importancia del Programa OFF que se enmarca dentro de la Can Art Fair: «Al margen de la feria, conviene acordarse de que simultáneamente se está celebrando hasta el próximo 14 de julio nuestro Programa OFF, en el que se reafirma nuestro compromiso con el trabajo de varios nuestros artistas, ya que les damos visibilidad».

Una edición «muy fuerte»

Ramón hizo balance de la feria artística desde su primera edición: «Can Art Fair empezó con mucho éxito en 2022. El año pasado consiguió consolidarse como una cita del arte contemporáneo a escala internacional. Este año, lo hacemos con un programa muy fuerte y en el que invitamos a todo el mundo a que venga y disfrute».

