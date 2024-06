Así cayó 'El Yoyas': semanas de seguimiento policial a la familia y control de basuras y electricidad de una casa "deshabitada"

"Carlos Navarro Merino se encuentra fugado de la justicia desde noviembre de 2022, tratándose de un individuo de enorme habilidad para eludir la acción policial así como para alcanzar una amplia resonancia mediática desde su lugar de ocultamiento, desde donde se expone a los medios de comunicación y exhibe una falsa sensación de impunidad y de inacción del sistema policial y judicial, que se encuentra ciertamente lejos de la realidad". Así consta en el informe policial del equipo conjunto formado por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional presentado ante el Juzgado Penal número 5 de Gran Canaria para pedir la detención de Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', exconcursante de Gran Hermano 2, que fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por maltratar a su exmujer Fayna Bethencourt, también participante en este concurso.

Este miércoles a las seis de la mañana los agentes realizaban la 'operación bosque' y detenían al sospechoso en una urbanización de la Torre de Claramunt (Anoia), concretamente en una vivienda que constaba como "deshabitada". Lo hicieron tras semanas de seguimiento. El Juzgado de Guardia de Igualada ordenó el ingreso en prisión de 'El Yoyas', dando por concluida una fuga de casi 20 meses.

"Enorme habilidad" para escapar

En el atestado, se indica que Policía Nacional y Mossos formaron este grupo en concreto para localizar al sospechoso tras la orden de busca y captura emitida por el juzgado en noviembre de 2022. Pese a que la condena no llega a seis años de cárcel, los agentes remarcan que "las sentencias que pesan sobre el fugitivo referido anteriormente suman un total de aproximadamente siete (7) años de pena privativa de libertad, asentándose la reclamación judicial referida en diferentes hechos probados de violencia doméstica que revisten una considerable gravedad, todos ellos ejercidos sobre su exmujer".

Los agentes recuerdan la "enorme habilidad para eludir la acción policial así como para alcanzar una amplia resonancia mediática desde su lugar de ocultamiento, desde dónde se expone a los medios de comunicación y exhibe una falsa sensación de impunidad" señalan que 'El Yoyas' tiene una "profusa red de vínculos familiares que le facilitarían su ocultación y le estarían proporcionando cobertura para hacer posible su subsistencia sin salir de la vivienda en la que se oculta".

Por eso, los agentes creen que tiene "un familiar directo exmiembro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pudiera de algún modo prestarle asesoramiento en lo referente a la toma de medidas de seguridad y técnicas policiales para evitar ser detectado". Sin embargo, los agentes estrecharon el cerco en el entorno de Navarro, como son su novia, su padre, su hermana y su cuñado. Durante varias semanas hicieron seguimientos y descubrieron que llevaban grandes cantidades de comida a una vivienda en concreto en la Torre de Claramunt que constaba como "deshabitada".

Los investigadores señalan que "el fugitivo no figura como propietario de ningún bien inmueble, y su línea telefónica en territorio español no se encuentra operativa" y por eso "estaría utilizando" a su familia "para lograr el sustento básico con el único fin de intentar pasar desapercibido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no dejar rastro alguno que permita su localización".

Dificultades para atraparlo

El informe policial remarca las "dificultades" para localizar al sospechoso, ya que su entorno reside en zonas cercanas a la urbanización de la Torre de Claramunt en la que hay "un círculo social íntimo y cerrado dónde todas las personas y vehículos son perfectamente conocidos". Los agentes también señalan el "gran obstáculo" que supone "la presencia de diferentes medios de comunicación generando revuelo en las proximidades de los domicilios de las personas controladas".

Pese a eso, realizaron "un arduo trabajo de vigilancias, tanto naturales como a través de sistemas técnicos" entre el 13 de mayo y el 16 de junio pasados para detectar a Navarro en una vivienda de esta urbanización a la que acudían su pareja y sus familiares llevando comida y otros efectos y permaneciendo horas dentro. Además, también se habría recibido "abultados pedidos" del Mercadona, tal y como se pueden ver en las imágenes captadas por los investigadores.

Los agentes han detectado que cuando un familiar entra esta comida "realiza maniobras de ocultación de las bolsas cada vez que pasa un vehículo a su lado, y ello como evidente medida de seguridad para no ser detectado, realizando, sin embargo, este porte con normalidad cuando no hay vehículos ni personas en las inmediaciones". El informe remarca que "se ha captado que existe un depósito de bolsas de basura que evidencia que el fugitivo no saldría al exterior ni a tirar la basura" y que se constata que "existe vida en el interior del domicilio" por el consumo eléctrico, "pese a estar completamente cerrado y aparentemente vacío".

Los investigadores pidieron autorización al juzgado para la entrada y registro de la vivienda para detener a Navarro, lo que se produjo este miércoles a las seis de la mañana, "toda vez que se ha comprobado fehacientemente que el fugitivo no sale en ningún momento al exterior del domicilio".

Suscríbete para seguir leyendo