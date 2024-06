Aquests són els millors plans d’estiu que fer amb nins a Catalunya

Els llargs dies estivals donen per a moltes aventures i activitats en família a Catalunya. Amb el bon temps hi ha ganes de sortir al mar i a la muntanya. Participa en una verema, neda entre taurons o prova la navegació amb ornitocaiac… Aquestes són les propostes que fa l’Agència Catalana de Turisme per planificar escapades de cap de setmana i vacances, tant al litoral com a l’interior.

El riu és vida

El Sirgador et proposa descobrir Tortosa des del riu Ebre, a bord d’un llagut, una barca de fusta tradicional. Un guia t’acompanyarà per explicar-te els monuments de la ciutat que veuràs durant el viatge fluvial. També passaràs a la vora del bosc de ribera de l’illa de la Xiquina i els nens i nenes veuran els bous pasturant a l’illa de Vinallop, també anomenada l’illa dels Bous. Si esculls la ruta del capvespre gaudiràs d’una bonica posta de sol que inclou un tast de cava, refrescos i pastisset.

Una altra aventura fluvial és l’itinerari amb ornitocaiac a Sant Pere Pescador. SK Kayak organitza aquesta sortida pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, on gaudiràs de l’observació d’ocells migratoris mentre navegues en caiac. Navegaràs des del Club Nàutic de Sant Pere Pescador pel tram final del riu Fluvià, passant per la Reserva Integral dels Aiguamolls de l’Empordà i l’illa de Caramany fins a arribar a la desembocadura. Durant la ruta descobriràs les espècies d’ocells de la zona i potser et trobes amb alguna llúdriga.

Navegació en Hobie Cat a l'Estació Nàutica de Santa Susanna. / MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ - AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Visita i aprèn

Per a una experiència cultural enriquidora, us recomanem explorar les múltiples opcions de visita i aprenentatge disponibles arreu de Catalunya. Gaudeix d'un espectacle de titelles a Mas Miró, on la tradició es combina amb la imaginació per oferir una experiència màgica per a tota la família. Aprofundeix en la història i la cultura de la regió amb una visita guiada a les exposicions Ca Batistó i Triàsic o coneix el procés d'elaboració de formatges tradicionals a Taüll. Si busqueu una experiència més interactiva, no us perdeu l'oportunitat de convertir-vos en petits aviadors a Històrica de la Sénia o d'excavar i trobar antics tresors a les Coves de l’Espluga.

Submergeix-te dins la gàbia entre taurons

L’Aquàrium de Barcelona ofereix una experiència única i emocionant: submergir-se dins d’una gàbia entre taurons. Aquesta activitat et permetrà conèixer cara a cara aquests magnífics animals. Acompanyat d’un instructor i equipat amb un vestit de neoprè i bombona d’oxigen, podràs contemplar taurons, rajades, morenes i milers de peixos nedant al teu costat. L’activitat és per a nens i nenes majors de 10 anys i amb titulació. Dura 3 hores i es fa de dijous a dissabte a les 9.30h o a les 12h. Diumenges a les 12h. El preu és de 150€. L’Aquàrium també organitza tallers familiars de treballs manuals i jocs de pistes els caps de setmana.

Taurons a l’Aquàrium de Barcelona. / AQUÀRIUM DE BARCELONA - AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Els Pirineus més panoràmics i salvatges

L’estació de muntanya Vallter2000 a la Vall de Camprodon et convida a gaudir d’un viatge amb el telecadira Panoràmic, de 4 places. Durant el trajecte veuràs el naixement del riu Ter i t’endinsaràs pels paisatges del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. La sortida també inclou una visita a l’antic refugi d’Ull de Ter. Al final del trajecte, aprofita per gaudir de les vistes que ofereix el Mirador-Balcó de la Costa Brava, el punt més alt de l’estació, a 2.535 metres d’altitud. El telecadira obre des de mitjan juliol fins a mitjan setembre.

A la Vall de Camprodon s’hi amaguen 10 hectàrees de boscos i prats, que són la llar de fins a 31 espècies d’animals autòctons. És el Molló Parc, un espai màgic on t’aproparàs als recintes on es troben els ossos, els isards i la resta d’animals, i veuràs com s’alimenten i es relacionen entre ells. Una de les activitats que ofereix és convertir-te en cuidador i acompanyar els treballadors en el seu dia a dia en una visita personalitzada. Entraràs als recintes d’alguns animals i descobriràs moltes curiositats mentre formes part de l’equip del parc, durant unes hores.

Rutes amb nins

Les aventures en família a Catalunya no s'aturen amb les propostes de rutes per a tots els gustos i edats. Descobreix els secrets del riu Ebre navegant en un antic llagut o gaudeix d'una jornada de senderisme familiar als Pirineus-Boguera Pallaresa. A més, posa a prova les teves habilitats amb el tir amb arc i l'orientació a les Muntanyes de Prades, una experiència que segur que captivarà a petits i grans.

Verema en família, aventura als arbres i biodiversitat

A finals d’estiu, Calonge-Sant Antoni celebra la verema en família, un esdeveniment per acostar a les famílies la seva cultura vinícola. Durant un cap de setmana s’organitzen activitats com recollir el raïm, per obtenir el vi de la DO Empordà, i viure la famosa trepitjada del raïm. També hi ha visites als cellers amb tasts i concerts per a tota la família i sessions de ioga entre vinyes a la pineda de Clos d’Agon. Els petits de la casa poden fer una excursió en poni per l’entorn organitzada per l’Hípica Unicorn.

Dia de verema en un celler de Calonge i Sant Antoni. / AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI - AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Els millors parcs temàtics

Si esteu buscant una jornada plena d'aventura i entreteniment per a tota la família, no busqueu més enllà dels parcs temàtics de Catalunya. Catalunya en Miniatura us ofereix una experiència única on podreu explorar tot el territori català en un sol lloc, mentre que Calafell Aventura us convida a viure emocions fortes amb activitats com tirolines i parets d'escalada. A Bosc Aventura Salou podreu endinsar-vos en un món màgic entre les copes dels arbres. Per a una experiència lúdica i encantadora, no us perdeu l’oportunitat de jugar a golf entre gnoms a Lloret de Mar o veure els espectacles de dofins a Aquòpolis.