"¡Paren el avión, tengo que bajarme!": Retraso de un vuelo Turín - Madrid por amor

"No te vayas, quédate conmigo en Turín". Una llamada telefónica de su novia bastó para convencer a un pasajero de un vuelo que salía de Caselle y se dirigía a Madrid para que bajara. Todo mientras el avión -se trataba del vuelo de las 12.00 horas a la capital española, operado por Iberia , con llegada prevista para las 14.20 horas- ya se encontraba en pista en fase de rodaje, con los motores en marcha, listo para las maniobras de despegue, informa el Corriere della Sera.

Tras atender una llamada de su móvil, el hombre se levantó gritando: “Paren el avión, tengo que bajarme, tengo que bajarme”, dirigiéndose hacia las azafatas, que estaban ocupadas explicando las maniobras de seguridad, y el piloto con los motores en marcha. Lo ocurrido hace unos días en el aeropuerto de Pertini parece una escena de una película romántica.

Tenía derecho a bajarse

Una de esas historias que terminan con final feliz. Una situación que provocó un retraso, aunque limitado, en el vuelo, y numerosos inconvenientes. Al hombre se le permitió desembarcar, como es su derecho. "Todo transcurrió con total tranquilidad -explican desde Sagat, la empresa que gestiona el aeropuerto de Turín, al periódico italiano-. Obviamente esto requiere tiempo. Como es su derecho, el pasajero no fue multado".

Según algunos testigos también hubo una discusión entre el hombre y la tripulación . Quien finalmente decidió que el pasajero, nervioso y decidido a bajar, podría haber supuesto un problema para la seguridad del vuelo.

En cualquier caso, el avión llegó a Madrid a las 15.20 horas en lugar de una hora antes, sin quejas especiales del resto de pasajeros, y el amor parece haber triunfado.

"No hay penalización si eliges abandonar el vuelo antes de que despegue el avión". La Carta de Derechos de los Pasajeros lo explica. ¿Pero cómo abandonar el asiento ya ocupado y decidir bajar a tierra? En primer lugar, deberás hablar con el personal de a bordo, quienes comunicarán la necesidad al capitán. El propio capitán anunciará la necesidad de desembarcar de uno o más pasajeros. El procedimiento continúa con la reapertura de la puerta, se deja salir a la persona y luego se vuelve a cerrar. Comienza entonces un trámite un tanto laborioso de revisión del equipaje a bordo para comprobar que quienes han decidido no embarcar no han dejado ningún objeto ni maleta