Los expertos advierten del fin del mundo por culpa de un apocalipsis: este es el fenómeno que detonaría todo

Se has visto la serie 'The Last of Us' sabrás que su trama está ambientada veinte años después de la pandemia provocada por una infección masiva por hongos, que convierte a las personas en zombis. La mitad de la humanidad desaparece con el tiempo.

Arturo Casadevall, profesor de microbiología molecular, inmunología y enfermedades infecciosas, afirmó en una entrevista que la epidemia mostrada en The Last Of Us no es una mera fantasía y dice que los hongos suponen una 'amenaza real' para la humanidad. El virus del hongo se llama Cordyceps. Las personas infectadas por él se convierten en criaturas parecidas a zombis cuyas picaduras o finas esporas infectan a los humanos, convirtiéndolos en monstruos.

Los zombis contagiados por un hongo en la serie 'The Last of Us' / HBO

El profesor Casadevall ha escrito más de 1.000 artículos científicos y trabaja en la respetada Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en Baltimore, EE UU, y está convencido de que los hongos eran una "amenaza real" para la humanidad.

El profesor Arturo Casadevall advierte sobre la epidemia de hongos en su último libro titulado '¿Y si los hongos ganan?' Fue publicado el mes pasado. “En este momento, no conocemos ningún hongo que pueda convertir a un humano en zombie. Pero no tengo ninguna duda de que es probable que veamos surgir nuevos patógenos fúngicos peligrosos con el tiempo. De hecho, ya lo hemos visto”, afirmó el profesor Arturo Casadevall.

Casadevall cree que, debido al cambio climático, es probable que los hongos propaguen "nuevas enfermedades" a la humanidad. Dijo que cada vez hay más pruebas de que algunos hongos tienen el potencial de propagar nuevas enfermedades que dañarán a los humanos de una manera sin precedentes. Los hongos u organismos fúngicos sólo necesitan poder adaptarse a temperaturas más altas, añadió. Actualmente, la mayoría de estos organismos no pueden sobrevivir a temperaturas superiores a 37 grados centígrados. Pero este límite se puede superar, afirma el profesor.

El nuevo y extraño hongo

Si los hongos se adaptan a temperaturas más altas, "saltarían nuestras defensas" y veríamos más "enfermedades relacionadas con los hongos", y agregó: "Ese es el miedo".

Dijo que ya hay evidencia de mutaciones de hongos después de que se encontrase por primera vez en los humanos el hongo Candida auris (C.auris) en el oído de una persona en Japón en 2007, que luego se extendió a América del Sur, África e India.

“Entonces tenemos un misterio médico. Tenemos un organismo del que la medicina no sabía nada. Una de las cosas que hemos propuesto es que este puede haber sido el primer hongo en romper nuestras barreras térmicas".