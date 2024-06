Arte local e internacional se dan la mano en CAN Art Fair

«Impulsar, fomentar y visibilizar el trabajo de los artistas de Balears e intentar que estos se integren en galerías internacionales y se den a conocer a nivel global». Con este objetivo se inauguró ayer el Programa OFF en el marco de la tercera edición de la feria artística CAN Art Fair 2024, según afirmó durante la presentación su fundador y director, Sergio Sancho, que agregó: «Buscamos acercar la cultura a la gente local. Poco a poco queremos conseguir que haya un mayor fomento del arte en nuestra comunidad». La iniciativa cultural cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària.

Este año, el Programa OFF, que estará abierto al público hasta el próximo domingo 14 de julio, incorpora dos nuevos espacios de visita como son Es Polvorí de Dalt Vila y el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària. A ello, hay que sumarle otros tres recintos: El Hotel Blanco de Formentera , el espacio cultural de Sa Punta des Molí y el Faro de ses Coves Blanques, ambos en Sant Antoni. Este incremento tiene una finalidad, tal y como expuso Sancho: «Con esta ampliación buscamos que la gente pueda hacer un recorrido cultural por toda la isla y con ello disfrute del arte por varios puntos de nuestro territorio».

Galerías locales CAN Art Fair

Uno de los principales atractivos en el marco del Programa OFF tiene lugar en su sede, localizada en el espacio cultural de Sa Punta des Molí, donde la artista ibicenca Irene de Andrés exhibe su muestra ‘Donde nada ocurre’, que fija su mirada en discotecas y salas de fiesta abandonadas o en desuso en Ibiza: Idea, Festival Club, Heaven, Toro Mar y Glory’s, a través de cinco vídeos, esculturas, maquetas, fotografías y material documental diverso. La exposición podrá ser visitada jueves y sábados con un horario de 18.30 a 20.30 horas, y los viernes y domingos de 11 a 13.30 horas.

‘Donde nada ocurre’ es solo una de las cinco muestras que se incluyen en el Programa OFF. Cada una de ellas, se exhibe en un espacio distinto. En el caso del Far de ses Coves Blanques, los protagonistas son los mallorquines Alejandro Javaloyas y Bartomeu Sastre, que exponen su obra ‘Espais incomplets’ de martes a sábado de 18 a 21 horas. Javaloyas explicó durante la presentación la importancia que tienen este tipo de iniciativas enfocadas en el ámbito local: «Aunque CAN Art Fair es una feria internacional, tienen un espacio reservado para la promoción de artistas locales. Con ello, nos proporcionan más espacio del que habitualmente tenemos en este tipo de proyectos». Javaloyas concluyó: «Al final, necesitamos promoción, ya que la vida del artista precisa de ir probando suerte y tocar puertas a diario».

Dos muestras más completan la oferta del Programa OFF en Ibiza: ‘No Home’ de Jaume Roig (Palma de Mallorca,1981), en el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària los lunes de 8 a 15 horas y martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; y ‘How He wrote how I wrote how I wrote elastic man’ de Guillermo Rubí (Palma, 1971), en Es Polvorí de Dalt Vila, de lunes a viernes de 18 a 20 y sábado y domingos de 11 a 14 horas. En Formentera, el artista que mostrará su obra es Francesc Rosselló (Vilafranca de Bonany, 1994) con ‘I feel like Robinson Crusoe’, en el Hotel Blanco.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, analizó el valor de la feria artística y del Programa OFF: «Este programa entra perfectamente en nuestro objetivo para este año de sacar el arte a las calles de la mano de artistas locales para que el público pueda acercarse a él. También cumple el propósito de hacer una promoción fuerte para conmemorar la declaración del 25 aniversario de la ciudad de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad».

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Sant Antoni, Eva María Prats Costa, explicó la relevancia que tienen estas iniciativas para la isla: «Ayuda a posicionar a Ibiza y especialmente a Sant Antoni en el mapa artístico mundial». Prats concluyó: «Invitamos a todos los ibicencos y amantes del arte a disfrutar de la experiencia de esta propuesta artística».

También estuvo presente Juanma Costa Escanellas, consejero delegado de Paya Hoteles, patrocinador único del Programa OFF CAN2024: «Que desde Formentera, nuestra isla más pequeña, podamos atraer todo este arte... Cuando Sergio nos lo ofreció el año pasado, nos pareció una gran manera de celebrar nuestro cincuenta aniversario y seguir apoyando la cultura», señaló.

La feria

Por otra parte, del 26 al 30 de junio abrirá CAN Art Fair en el Recinto Ferial de Ibiza. El arte balear estará también representado a través de seis galerías: Galería Fermay, Galería Fran Reus, Gathering, L21 Gallery ,Lundgren Gallery y La Bibi Gallery. Todas ellas, a excepción de Gathering, son de Palma.

Además, la feria contará en general, tal y como ocurrió en las anteriores ediciones, con más de una treintena de galerías de diferentes ciudades, con alrededor de 110 artistas «procedentes de todo el mundo», según confirmó Sancho.

Los horarios de visita a la feria serán de 18 a 24 horas el miércoles 26 y de 18 a 22 horas los días 27, 28 y 29 de junio. La jornada de clausura, el día 30, estará abierta al público de 12 a 18 horas. Sólo se puede asistir con invitación o VIP pass con previa confirmación y las entradas están ya a la venta en la web de la feria.

En cuanto al estilo de las muestras, Sancho afirmó que «a diferencia de anteriores ediciones, ahora se da tanto en CAN Art Fair 2024 como en el Programa OFF la oportunidad para representar una mayor diversidad de lenguajes y estilos artísticos».

