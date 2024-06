Una joven se pierde la fiesta de graduación porque prefiere recorrer 100 km para darles una sorpresa a sus abuelos en el hospital

"Que duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí", así empieza el texto que acompaña el vídeo de TikTok de Marta Martínez Alonso.

La joven se ha graduado recientemente en Educación Infantil en Ourense y, a pesar de sus esfuerzos para conseguir dos entradas más para que sus abuelos asistiesen al acto de celebración, ellos finalmente no pudieron ir al estar hospitalizados en Vigo. A pesar de ello, Marta no se quitó ni la banda y sorprendió a José Luis y Conchi recorriendo los más de 100 kilómetros que les separaban.

Un vídeo viral

"Algo tenía que hacer para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos", recalca la licenciada. En la secuencia se ve como Marta entra en la habitación y abraza emocionada a sus seres queridos. José Luis no puede aguantarse las lágrimas al ponerle su nieta la banda. "Qué momento tan bonito, y qué suerte haber podido ir a daros ese abrazo que se quedará en mi corazón para siempre", declara esta.

El vídeo cuenta ya con más de 400 mil me gusta, más de dos mil comentarios, 24,3 mil guardados y lo han compartido 11,5 mil personas.

"Siempre juntitos, aunque eso suponga dar la vuelta al mundo", concluye la joven.