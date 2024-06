Bertín Osborne y su difícil situación económica con Hacienda y con una hipoteca millonaria

La relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras la prueba de paternidad y que el cantante asumiese que es el padre, parece navegar por aguas tranquilas. Pero aún así siguen acaparando titulares. Ambos.

Gabriela Guillén reapareció este miércoles ante los medios de comunicación en un evento público, los 'Beef Awards', y lo hacía junto a su amiga Raquel Arias. Asegurando que está tranquila y confesando que no va a desvelar qué nombre ha elegido para su hijo, la modelo eludía dar detalles sobre el acuerdo al que ha llegado con Bertín Osborne.

Aunque en un primer momento se pensaba que el cantante intervendría en el acto, a última hora se supone que no y ahora se ha comentado que cuando Gabriela se enteró de la no asistencia del padre de su hijo fue cuando decidió no ir.

Hoy hemos vuelto a ver a la modelo y aunque ha evitado hablar con la prensa con la estrategia de ir hablando por teléfono mientras caminaba hasta su casa, sí que ha hecho algún comentario con el que ha reflejado que se mantiene al margen de todo.

"Me estoy volviendo loca" le comentaba a la persona con la que iba hablando por teléfono y al preguntarle si Bertín se ha puesto en contacto con ella recientemente ha respondido con un "gracias" para evitar desvelar en qué situación se encuentra con el artista.

Parece que la decisión de mantenerse en un segundo plano es firme y este va a ser el comportamiento de Gabriela a partir de ahora respecto a los medios de comunicación. No hablar de Bertín y mucho menos desvelar ningún detalle sobre su hijo.

La mala situción económica de Bertín Osborne

Por su parte, Bertín Osborne también es noticia por una información que ha revelado esta semana la revista Lecturas. Según esta publicación, tiene gran parte de su patrimonio hipotecado. Y es que su casa, de la cual ha presumido en innumerables ocasiones y ha sido plató de muchos programas de Mi casa es la tuya, es propiedad del banco por más de cuatro millones de euros. Esto ha sido así, debido a que el jerezano pidió un préstamos a la entidad por más de tres millones en 2018. Y en 2020 volvió a solicitar una segunda hipoteca de más de 1,3 millones de euros.

De esta manera, su gran finca, la cual cuenta con piscina, establo, pista de pádel y bodega, está tasada para subasta en 4,5 millones de euros. Sin embargo, debido a la deuda que mantiene con Hacienda de más de medio millón de euros, esta no podrá ser traspasada hasta que se liquide.

La Hacienda San José, situada a 15 minutos de Sevilla, se ha convertido en el refugio personal de Bertín Osborne. Esta impresionante finca, propiedad del cantante, cuenta con diversas construcciones, áreas dedicadas a los animales y destaca por su encantador estilo rústico.

Sus diversos edificios abarcan un total de 2.100 metros cuadrados. Cuenta con hasta seis edificios interconectados. Uno de ellos destaca como la vivienda principal, una construcción de amplias dimensiones que alberga diez dormitorios tipo suite, varios cuartos de baño, una espaciosa sala de estar, una cocina totalmente equipada y un jardín espectacular. Además de estas comodidades, la finca cuenta con instalaciones exclusivas como: una capilla, una espectacular piscina y una pista de pádel.