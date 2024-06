Toni Montserrat, escritor: «No creo que pueda vivir de mis libros, pero me lo paso bomba escribiendo»

A Toni Montserrat, malnom de Toni Juan Juan (Ibiza, 1974), todavía se le pone «la carne de gallina» cuando recuerda el 8 de junio de 2023, la fecha en la que presentó por primera vez su ópera prima, ‘Isla negra’. Aquel día, en el Centro Cultural de Jesús, «300 personas» arroparon al ibicenco en su estreno oficial como escritor. El aforo se quedó pequeño y «50 personas» tuvieron que seguir de pie la presentación de esta novela policiaca ambientada en la Ibiza del siglo XIX. Para su segunda novela, ‘Mala mar’, que lanza hoy con la misma editorial, Plaza & Janés, ha querido ser previsor y ha escogido para su presentación en la isla, que será este sábado 22 de junio a las 19 horas, un espacio con casi 200 butacas más, el Palacio de Congresos de Santa Eulària. «No es que piense que vaya a llenar, solo quiero poner facilidades para el aparcamiento y evitar que haya gente que se quede sin asiento», explica el ibicenco. En cualquier caso, según comenta a lo largo de esta entrevista en Diario de Ibiza, confía en que el segundo volumen de su serie balear, que está ambientado en Mallorca y que recupera a algunos de los personajes de ‘Isla negra’, entre ellos, sus dos protagonistas, Marc Guasch y Toni Riera, tenga el mismo tirón entre los ibicencos y buena acogida entre los mallorquines, que con él se «sumergirán en la Palma del pasado». Allí, la presentación será el día 26 a las 19 horas en el Palacio Can Vivot, que es escenario de una parte importante de la trama de ‘Mala mar’.

Para ‘Isla negra’ necesitó seis años, para su segunda novela, siete meses. ¿Cómo se las ha apañado?

Acostándome a las cuatro de la mañana, no viendo películas ni series, no haciendo prácticamente nada más allá de escribir. En una palabra, sacrificándolo todo para dedicarle tiempo total a esto. Calculé que en ‘Isla negra’ invertí unas 3.000 horas, pero tomándome descansos, en este caso todavía no he hecho el cálculo, pero son muchísimas, lo que pasa que muy concentradas.

Me imagino que habrá pasado la mitad del tiempo en Palma…

No. He ido a Palma sobre todo para callejear, pero no muchas veces, porque, por un lado, ya la conozco, y, por otro, porque he trabajado mucho con una publicación que contiene toda la cartografía que existe de la ciudad y con la información que había recopilado leyendo al Archiduque Luis Salvador, que explica cómo era esa Palma de hace 160 años. También ha sido una fuente muy importante un libro del cronista actual de la Ciutat de Palma Bartomeu Bestard.

En la entrevista que le hice al publicar ‘Isla negra’ me dijo que su idea, antes de continuar con la serie protagonizada por Marc Guasch y Toni Riera, era hacer una historia en torno a la construcción de las murallas de Ibiza. ¿Por qué decidió aparcarla?

Fue a sugerencia de mi editor, Alberto Marcos. Me dijo que tenía sentido, de cara a los lectores, dar continuidad a la serie para que se consolidara y sacar un título cada año. Mi idea inicial era hacer una trilogía, aunque hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es hacer una serie, porque la idea es publicar algún libro más. Me gustaría hacer uno de Formentera, otro sobre Ibiza, que tengo empezado, y otro ambientado en Mallorca con dos historias en paralelo, siglo XVII y siglo XIX, para explicar temas del pasado que creo que son muy interesantes y muy sangrientos.

El autor ibicenco presentará este sábado ‘Mala mar’ en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. / Daniel Espinosa

‘Isla Negra’ se ha convertido en un bestseller entre el público ibicenco. ¿Eso no le ha puesto presión al escribir este segundo proyecto?

La verdad es que no. Sí que ahora siento la curiosidad de saber si a la gente le gustará más o menos que ‘Isla negra’. Los lectores cero que lo han leído, que son ibicencos, han destacado que la historia les ha gustado más. Es verdad que de la primera novela lo que les enamoró fue la descripción de esta Ibiza del pasado, pero se quedan con la trama de ‘Mala mar’. Supongo que también habrá personas a las que les guste menos. Yo creo que ‘Mala mar’ engancha, la trama no es obvia ni fácil. La historia, eso sí, es más dura. Hay ibicencos que, entre comillas, se lamentan de que el libro transcurra en Mallorca, pero yo les argumento que en realidad eso da igual. La mayoría de libros que leemos están ambientados en lugares como Madrid, Barcelona o el norte de España. Además, también es atractivo para nosotros conocer cómo era esa Mallorca del siglo XIX.

De todas formas, tampoco se olvida de Ibiza en ‘Mala mar’...

No me olvido de la isla para nada, tengo personajes que me permiten hacer comparaciones entre Ibiza y Mallorca y eso me interesa. Creo que lo bueno de esta serie es que va a permitir entender la realidad de cada una de las islas de Balears de manera independiente y también comprender las diferencias. Ahora que me estoy documentando sobre Menorca para el libro del año que viene, lo que veo es que, a su vez, es otro mundo completamente distinto. Formamos parte del mismo archipiélago, pero las islas son y eran totalmente diferentes. En común teníamos el idioma, pero el resto, la cultura, las costumbres y la forma de ser tenían poco que ver. Hay cosas en común, obviamente, pero éramos mundos estancos.

A diferencia de ‘Isla negra’, en este libro el asesinato de la joven que da pie a esta trama policíaca es inventado, pero ¿se ha inspirado en algún caso real?

Sí. Viendo el programa de IB3 ‘Memòria Negra’ descubrí un par de casos de asesinatos reales sucedidos en Palma en el siglo XX que me dieron un personaje para la trama, una ubicación y una idea para el crimen que tiene que ver con la forma en la que aparece el cuerpo , que impide reconocer su identidad a simple vista. Estuve buscando crímenes que hubiesen ocurrido en la época en la que transcurre la novela (siglo XIX) y que pudieran encajar, pero no encontré ninguno. Después sí descubrí uno y, de hecho, sale al final, en el epílogo.

‘Mala mar’ está ambientada dos años después de ‘Isla negra’, en un Jueves Lardero de 1866, unos meses después de haber superado una epidemia de cólera. ¿Le interesaba establecer un paralelismo con el covid?

No me interesaba, pero me gustó esta casualidad de que justo el cólera estuviera ahí. Sí que es verdad que como nosotros acabamos de salir de una pandemia, lo que me preguntaba es cómo se había vivido aquella epidemia hace 160 años, cuando no había apenas medios ni conocimiento de cómo tratarla. Y me pareció muy interesante cómo se había gestionado. Murieron 2.000 personas, la mayoría por la mala gestión del nuevo gobernador, que llegó un día después de empezar la epidemia y que se dedicó a destrozar la manera de trabajar anterior y a machacar al alcalde, solo porque era de un color político diferente. Me interesaba mucho ese momento y por eso ubiqué la trama tres meses después, en una Palma postcólera donde la epidemia todavía era tema de conversación y tras haber atravesado una situación extrema, que había sacado lo mejor y lo peor del ser humano. Hubo quien huyó dejando familiares moribundos en sus casas, quien aprovechó para rapiñar y los que, como el alcalde o el obispo Salvá, actuaron como héroes, jugándose la vida yendo casa por casa para ayudar a los demás. También me hacía gracia que la historia ocurriera en un momento en que hubiera gente disfrazada, quería entender cómo era el Carnaval en Palma y lo quería representar. Me gustaba la idea de gente enmascarada, de personas camufladas tras un disfraz y esa inquietud que te provoca el no saber si viene como amigo o como enemigo.

Si la Ibiza del siglo XIX la llegó a comparar con el Bronx, ¿Mallorca, a su lado, qué sería?

La Mallorca de esa época es compleja a nivel social en todos los sentidos, me refiero más a la capital, donde transcurre prácticamente toda la novela, porque la Part Forana es más homogénea. Palma está constreñida por las murallas y dentro de ellas están conviviendo la nobleza más tradicional con pobres. Tienes la casa de la Misericòrdia, el orfanato, artesanos, una clase ascendente de comerciantes, xuetes, órdenes religiosas y un clero fuerte. Es decir, Palma es una ciudad ecléctica. La idea era transmitir esa complejidad social.

Por lo que cuenta en el libro, Mallorca era mucho más tranquila que Ibiza.

Sí, la llei pagesa de Ibiza allí no existía. El mallorquín era mucho más tranquilo que el ibicenco, también más cerrado, más introvertido y más desconfiado. Lo dice el Archiduque y los propios mallorquines. Pero, al mismo tiempo, estaba muy orgulloso de su tierra y era acogedor. A nivel criminal, estadísticamente Mallorca era mucho más tranquila que Ibiza, lo que no quita que hubiera crímenes. De hecho, cuando leí la prensa de la época, encontré cuatro o cinco asesinatos en 1866, la mayoría por celos o temas de herencias. También la prensa de entonces hablaba de bandoleros ibicencos que actuaban en la Serra de Tramuntana, gente que había viajado hasta Mallorca para construir el tren y luego se había dedicado a ir por las montañas en plan la bolsa o la vida. Eso provocó que hubiese animadversión hacia los ibicencos.

En este libro ha optado por dos narradores, Marc Guasch y Pere Pau, que trabaja en un diario mallorquín. ¿Qué le ha llevado a meter a un periodista en la trama?

Me parecía interesante contar con un personaje que desarrollara una investigación paralela y que, además, fuera local, y Pere Pau, que es cataliner, es decir del arrabal de Palma, y periodista, cumplía todos los requisitos. Es alguien muy joven, ambicioso, que se ha hecho a sí mismo. Ha salido de la inclusa, donde ha aprendido a leer y a escribir, y ve en este crimen un caso perfecto para poder destacar entre sus compañeros en el periódico, todo eso con el apoyo de un niño más listo que el hambre, Toni Petit. Guasch y Riera son ibicencos, es verdad que también está Pons, que es un guardia civil de Palma que les va contando la realidad de la isla, pero me interesaba meterme en la cabeza de una persona de la tierra sin tener que hacerlo a través de diálogos entre dos o tres personajes.

En esta nueva novela hay aventuras, intriga y amor, ingredientes básicos para enganchar al lector y a los que ya recurrió en ‘Isla negra’, aunque da la impresión de que ha variado algo la fórmula añadiendo o aumentando la dosis de algunos elementos, como, por ejemplo, las escenas de sexo…

Sí, he cambiado la fórmula, pero la clave creo que es que he perdido un poco la vergüenza. Es decir, en ‘Isla negra’ me planteaba una escena de sexo y me daba apuro, en cambio, esta vez me ha salido de manera natural. En esta novela hay también más amor y más sangre. En ‘Isla negra’ no hay sangre porque en realidad no hay cuerpo, aquí sí, y, además, la muerte es brutal porque han desfigurado al cadáver. Obviamente la escena es dura, pero es que cualquier muerte sangrienta lo es. Tanto el sexo como la muerte son parte de la vida. Es verdad que ‘Isla negra’ tiene un filtro que hace que todo sea más suave y, quizás, en ‘Mala mar’ lo he quitado y enseño la vida de una forma un poco más cruda.

También adquiere más protagonismo un personaje femenino: Lucía Lequerica, pareja de Guasch.

Sí, quería que Lucía tuviera alguna escena importante. Está estudiando Medicina y puede aportar a la historia. Además, me interesa que aparezca porque me gusta como personaje y su presencia ayuda a explicar la evolución de otras figuras de la novela y su relación con Guasch. Han pasado dos años, se han casado y el lector querrá saber qué pasa con ellos y en qué punto están.

Ahora que ya está cogiendo rodaje, ¿tiene claro que su futuro está en la literatura?

En el aspecto económico, no pienso que pueda vivir de esto ni de coña, pero en cuanto a dedicación personal, sí que veo mi futuro en la literatura porque me estoy divirtiendo mucho. Documentándome me lo paso bomba. Es verdad que el sacrificio es importante, porque ya te digo que son horas que tengo que robar a todo, pero la recompensa vale la pena. Por el momento me lo estoy pasando muy bien, si algún día me dejo de divertir, dejaré de hacerlo, pero creo que he encontrado algo con lo que me siendo muy cómodo. Seguramente sería diferente si ‘Isla negra’ hubiera pasado sin pena ni gloria, aunque creo que esta segunda historia sí la hubiera escrito igualmente. Mi idea es seguir escribiendo, aunque no dedicándome solo a eso porque, si no, no llenaría la nevera. Por suerte tengo otras fuentes de ingresos que me permiten vivir. Lo que no volveré a ser es consultor.

