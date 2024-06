Esta es la receta para hacer la barra de chocolate con pistacho viral que solo se puede comprar en Dubái

En TikTok, las barras de chocolate pegajosas, crujientes y cargadas se están volviendo virales.

Repletas de rellenos inusuales, como masa filo, natillas de vainilla o té y galletas, estas barras de chocolate con trozos son originarias de Fix Dessert Chocolatier, una pastelería que está en Dubái pero que a día de hoy ya la conoce todo el mundo.

Un vídeo ahora viral de la influencer gastronómica de TikTok Maria Vehera comiendo una barra de chocolate rellena de pistacho en su coche ha sido visto más de 60 millones de veces hasta la fecha, y desde entonces cientos de personas han grabado sus propias reacciones mientras probaban este postre, o han elaborado recetas tratando de replicarlo en casa para quienes no pueden ir a Dubái a comprarla.

Y es que Fix ha pasado de vender 10 de esta barras de chocolate al día a 500. Desde que el video comenzó a ser tendencia en febrero de este año, la compañía ha crecido, donde trabajaba el matrimonio propietario ahora hay un equipo de 10 personas en una cocina alquilada.

Las barras de chocolate de 200 gramos, que se venden por 20 dólares cada una, solo están disponibles a través del servicio de entrega de alimentos Deliveroo, y las ventas comienzan a las 17 horas todos los días. Con un límite de 500 pedidos por día, que se agotan en cuestión de minutos.

Chocolate relleno de pistacho crujiente

Esta tableta de chocolate se llama Can’t Get Khanafed Of It‘: una tableta de chocolate con leche rellena de una mezcla de khanafeh crujiente, pistachos y tahini para untar. El ‘khanafeh o knafeh’ es un postre tradicional de Oriente Medio con quesos aromatizados e ingredientes como nueces, frutos secos y nata coagulada en su interior.

Pero mucha gente la está replicando sustituyendo algunos ingredientes difíciles de encontrar en España por otros más comunes, y según parece el resultado es muy similar a la barra original.

Receta del chocolate relleno con pistacho crujiente

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: de 5 a 10 minutos

Tiempo de fraguado: 30 a 40 minutos

Porción: 3 barras (pequeñas)

Ingredientes

200 gramos de chocolate negro

60 g de masa Kataifi (o láminas de pasta filo cortada muy fina, tipo espagueti)

100 gramos pistacho

30 gramos de azúcar

20 gramos de mantequilla

Colorante alimentario seco (opcional)

Preparación

1. Coge una sartén y añade la mantequilla. Colócalo a fuego medio y deja que la mantequilla se derrita lentamente.

2. Añade la masa kataifi o las láminas de filo desmenuzadas una vez que la mantequilla se derrita.

. Cocínelo en la sartén mientras lo revuelve regularmente con una espátula hasta que se dore. Déjalo a un lado para que se enfríe.