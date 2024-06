El motivo por el que dormir con la puerta del dormitorio cerrada puede salvarte la vida

En una noche fría en Fairfax, Virginia, los bomberos fueron enviados a un incendio en una casa donde al llegar les dijeron que todos los vecinos habían salido del edificio. El equipo de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax acudió para extinguir el incendio, que estaba en plena fuerza con llamas y humo espeso. Los bomberos Vincent Harrison y Kyle Ballinger entraron antes que el equipo para registrar la casa. Mientras se giraban para terminar su búsqueda, Harrison escuchó una voz que pedía ayuda.

Fue entonces cuando encontraron a una niña escondida detrás de la puerta cerrada de un dormitorio. El interior de la casa estaba quemado y cubierto de humo, pero lo que Harrison y Ballinger vieron detrás de la puerta fue una habitación limpia.

"No había humo en la habitación, estaba completamente despejado", dice Ballinger en un vídeo que muestra imágenes del incendio. "Noté que no había hollín sobre ella; no tenía ningún signo de inhalación de humo ni nada por el estilo. Simplemente estaba completamente limpia debido a que la puerta estaba cerrada".

Cerrar la puerta antes de dormir

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con consejos de seguridad contra incendios como "detenerse, tirarse al suelo y rodar" y "agacharse y seguir adelante". Pero una década de investigación sobre seguridad contra incendios ha demostrado que cerrar las puertas también puede tener un efecto que salva vidas, especialmente cuando salir de la vivienda en caso de incendio no es una opción.

Se podría pensar que una puerta cerrada no sería un freno para un incendio en una casa. Pero la diferencia entre cómo una habitación con la puerta abierta y una habitación con la puerta cerrada sobreviven a un incendio es dramática. El humo sube y sale y llena una habitación de arriba hacia abajo. Por lo tanto, llega al suelo al final, lo que significa que no puede filtrarse fácilmente debajo de la puerta. Por eso nos enseñan a mantenernos agachados en caso de incendio.

Los bomberos comprenden desde hace mucho tiempo los beneficios de compartimentar un incendio. El fuego necesita oxígeno, combustible y calor para sobrevivir. Así, si se puede compartimentar un incendio, su propagación será más lenta porque carece de oxígeno. Si se corta por completo el suministro de oxígeno, el fuego podría incluso apagarse.

Además, en un dormitorio con la puerta cerrada, incluso cuando afuera hay un incendio, la temperatura puede permanecer por debajo de los 37 grados Celsius con niveles de monóxido de carbono de 100 PPM (partes por millón). Compare eso con una habitación con la puerta abierta donde las temperaturas pueden elevarse rápidamente por encima de los 377 grados y los niveles de monóxido de carbono se vuelven extremadamente tóxicos a 10.000 PPM.