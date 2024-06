«Hay que conocer el fondo marino para valorarlo como se merece»

«Dos programas educativos dirigidos a todos los públicos con actividades dinámicas en equipos de cinco personas que tienen como objetivo dar a conocer las especies marinas más emblemáticas que habitan en las Pitüses». Con esta finalidad se reanudó el programa ‘Jóvens per la mar!’ y se presentó una edición de ‘Cuida’m del mar Mediterrani!’, según indicó ayer al mediodía una de sus impulsoras, Agnès Torres Ramis. La experimentada bióloga marina, regatista y ex navegante del Club Náutico Ibiza (CNI) agregó: «Es un programa inclusivo, ya que está diseñado para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar y disfrutar una experiencia que destaca el valor del ecosistema local».

Al margen de educar, el proyecto, que impulsa el CNI, busca sensibilizar a la ciudadanía en sus relaciones con el ecosistema acuático de Ibiza y Formentera, tal y como expuso Torres: «Al conocer de primera mano la realidad que rodea nuestros fondos, tenemos la oportunidad de valorarlo como se merece. Como consecuencia, se genera una mayor concienciación y preocupación para cuidarlas». La bióloga marina añadió: «Es una excelente manera para aprender sobre las maravillosas especies que residen en nuestras aguas, a la vez que contribuyes a conservar y preservar un ecosistema tan exclusivo como el que tenemos en la costa Mediterránea».

‘Jóvens per la mar!’celebró su primera edición en el 2001. Tras varios años de ausencia, el proyecto náutico ha vuelto a ponerse en marcha coincidiendo con el 25 aniversario de la ciudad de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, el proyecto cuenta con un apartado teórico en el que Torres explica a los alumnos a hacer nudos marineros, identificar los faros y justificar el motivo de su ubicación, explicar la importancia de las torres de defensa o hablar de como se originaron las islas, entre otras muchas cosas. Incluso, se comentan temas terrestres como la historia que se esconde detrás de las murallas de Dalt Vila.

Torres explicó que la iniciativa responde a una clara necesidad: «La mayoría de la gente que vive en las Pitiusas es incapaz de identificar la mayoría de las especies marinas autóctonas, pero sorprendentemente, sí que sabe lo que es por ejemplo, una estrella marina». Asimismo, destacó el valor que tiene la navegación en este sentido, ya que «es un deporte precioso y muy emocionante», aunque Torres matizó: «Puedo asegurar que la navegación genera aún más interés si la practicas en un mar que conoces a nivel histórico, geográfico y ambiental».

«Jornada recomendable»

‘Jóvens per la mar!’ dio el pistoletazo de salida sobre las 9.30 horas en el muro del puerto de Ibiza. Tras más de tres horas de expedición, los asistentes, alumnos de primero de Bachillerato del IES Sa Blanca Dona, llegaron al Puerto con evidentes rostros de alegría , a la vez que charlaban tranquilamente sobre algunas de las anécdotas que les había dejado la emocionante excursión: Para el estudiante William Vega Cano fue «una jornada recomendable para todos los públicos». Además, afirmó que experiencia le servido para ampliar sus conocimientos: «Es verdad que he navegado alguna vez con mi familia, pero nunca lo había hecho con una finalidad didáctica. Hoy,- ayer para el lector-, he aprendido mucho sobre algunas de nuestras especies marinas que hasta la fecha desconocía, como por ejemplo, el tomate de mar. Además, he disfrutado mucho de la experiencia junto a mis compañeros y amigos».

Cambio de rumbo

La excursión estaba prevista inicialmente que llegara hasta Formentera, aunque «no fue posible, a causas de las malas condiciones meteorológicas», según afirmó Torres. Ante ello, los organizadores optaron por trazar un circuito por los alrededores del faro. No obstante, el cambió de rumbo no alteró ninguna de las actividades prácticas planificadas, que ocuparon el grueso de la experiencia marítima. Así, los jóvenes estudiantes, que según Torres estuvieron «muy participativos», disfrutaron, entre otras actividades, de un divertido ‘Quién es quién’ en el que los participantes tenían que adivinar algunas de las especies marinas típicas de las Pitiusas, o una competición como los piratas en la que se recompensaba con monedas falsas a aquellos que acertaban determinadas preguntas. No obstante, los participantes tuvieron muchas dificultades para acertar.

Por otro lado, durante el acto también se confirmó una nueva edición del programa ‘Cuida’m del mar Mediterrani!’, en el que participan a lo largo del verano en la playa de Talamanca todos los alumnos de la escuela de vela del CNI.

