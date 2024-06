Un famoso futbolista español la lía en redes al defender que se tome el sol sin protector solar: "Eres el rey de los ignorantes"

En 2022 murieron en España 1.011 personas por cáncer de piel. El melanoma maligno es una grave variedad de cáncer de piel, causante de la mayoría de las muertes relacionadas con este tipo de cáncer. Se trata de un tumor altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis. Entre los factores de riesgo se incluyen la historia familiar y la predisposición genética, así como la exposición a la radiación de la luz ultravioleta. De ahí que los especialistas no se cansen de recomendar el uso del protector solar (tanto en invierno como en verano) como uno de los métodos de prevención más eficaces para evitar padecer esta enfermedad.

A pesar de que la amplia mayoría de la población no pone en duda la peligrosidad de tomar el sol sin protección, hay quien aún no lo tiene claro. Las opiniones son libres, pero determinados personajes públicos, con millones de seguidores en sus redes sociales (muchos de ellos jóvenes), deberían cuidar aún más la información que publican en ellas.

Se lía en Instagram

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, la ha liado en las redes sociales, en su perfil de Instagram (donde cuenta con 2,3 millones de seguidores). El colchonero publicó una imagen suya en Hawái donde se le ve al sol bastante moreno y en una de las frases que adjuntaba en la descripción de la imagen aseguraba que tomaba el sol sin protección solar y sin gafas de sol.

Muchos fueron los seguidores que le recomendaban utilizar la crema protectora, y a uno de ellos Llorente le responde: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", le responde.

De ahí en más la polémica ya estaba servida. "Cómo se te ocurre decir en redes sociales que se puede tomar el sol de 12 a 14 horas sin crema solar y sin gafas 😎? Eso lumbreras, díselo a las más de 1000 personas que fallecen al año por MELANOMA. Zapatero a tus zapatos !!", "Soy del Atleti y te admiro como futbolista pero deberías revisar lo que has escrito sobre el sol y el cáncer de piel porque seguramente no haya ni un solo dermatólogo en España que avale lo que acabas de argumentar. Es más, con la capacidad de influencia que tenéis sobre la gente joven, creo que es muy importante el hablar con cierto rigor científico cuando hablamos de alimentación o prácticas saludables", "Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad"... son solo algunas de las cientos de críticas que está recibiendo el futbolista.