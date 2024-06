El baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila acogió ayer a primera hora de la mañana una clase abierta a cargo de Mireia de White Lab y Gaby de Integrayoga, con la que se dio inicio a la tercera edición de la Ibiza Yoga Week. La jornada continuó con un taller de pintura sobre tela de Ibiza Eco Activities. Las actividades continuarán durante toda esta semana hasta el viernes, cuando se celebrará el Día Internacional del Yoga con un gran acto en sa Punta des Molí de Sant Antoni cuando se produzca la puesta de sol.

Yoga en pleno patrimonio de Dalt Vila para abrir la Ibiza Yoga Week

Hoy martes, la jornada comenzará con una nueva clase abierta a cargo de Patri de Yoga Punto Can Pal e Integrayoga en la playa de Cala Vedella, a la que seguirán una clase de SUP Yoga, una excursión en paddle surf y un paseo en barco. Además, el miércoles y el jueves habrá kayak, pilates y una visita a la cueva de Can Marçà, entre otras actividades.