Xavier Moret: «Los paraísos son muy bonitos, pero la contrapartida es que todos quieren ir»

Tras publicar Mallorca, obert tot l’any, en 2022, el periodista y escritor Xavier Moret ha escrito Menorca, l’illa somiada (Pòrtic). Autor de varios libros de viajes y muy conocedor de las Balears, no es ajeno al problema de la masificación y saturación de las islas. «Los paraísos son muy bonitos, pero tienen una contrapartida: todos quieren ir. Y entonces, tienes que limitarlo de alguna manera, porque si no, acaban convirtiéndose en una cosa que no es exactamente un paraíso», comenta.

Para este último libro, Xavier Moret viajó unas diez veces a lo largo de dos años a Menorca, procurando que fuera en temporada baja, para poder «profundizar en su identidad, la cultura, la historia de la isla, además de explicar cómo son los paisajes».

De sus numerosas visitas a Mallorca y a Menorca, el periodista conoce la saturación de es Caló des Moro y de la carretera a Ciutadella. «Me preocupa. Mucha gente me ha dicho que el exceso de turismo provoca esto, que los propios de la isla no puedan ir a las playas, que no encuentren un lugar donde vivir… Y todo esto me hace recordar una frase del escritor de viajes americano Paul Theroux, que dice que en cuanto un lugar coge la fama de paraíso, teme que en pocos años se convierta en un infierno. No creo que sea el caso de estas islas, que pasen a ser un infierno, pero la masificación perjudica y hay que poner algún límite, que no sé cuál es, pero espero que lo pongan pronto, porque si no, se acaba convirtiendo en una aglomeración de gente que no tiene nada que ver con la sensación de paraíso que transmiten estas islas», reflexiona.

Para preparar este libro y conocer mejor el terreno, Moret ha tenido el asesoramiento de amigos y de personajes de la cultura como el poeta Ponç Pons, el escritor Josep Maria Quintana, la expolítica y también escritora Maite Salord y el barítono Joan Pons. Pero también ha contado con las vivencias del pescador jubilado de Fornells Aleix Riera.

La isla soñada de Moret no se refiere a esas playas paradisíacas como son Turqueta o Macarella. «Las calas famosas son como fruto de un sueño, pero a mí también me ha gustado mucho el interior. Hay que ver los prados verdes con las vacas, los lugares donde elaboran queso, las parets seques y subir al castillo de Santa Àgueda», explica. Moret comienza su libro relatando la llegada en barco a Maó y se detiene a hablar de la rivalidad con Ciutadella. Él se niega a tomar partido por una. De hecho, presentó Menorca, l’illa somiada por partida doble, con un acto en cada localidad.

El puerto natural de Maó, el legado de la dominación inglesa, es Castell, Fort Marlborough, las primeras urbanizaciones, es Grau, las calas, el Camí de Cavalls, Sant Joan, el GOB, el queso, la sobrasada, el vino y las viñas forman parte de la Menorca que Moret relata.

Le queda escribir un libro de viajes sobre Ibiza. Lo hará, pero no inmediatamente, dejará pasar algunos años. Ahora necesita volver a destinos lejanos, comenta. n

