Minions apicultores en Can Muson

«Faltaba un sitio en la isla en el que se hiciera una explicación temática y práctica sobre la importancia que tienen las abejas en el mundo, ya que es uno de los animales más relevantes que existen en el planeta». Con este propósito nacen las visitas guiadas en la finca ecológica Can Muson de Santa Eulària, según indica el experimentado apicultor y encargado de la iniciativa educativa, Alfonso Romero García, que añade: «Ofrecemos una experiencia apta para todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas más mayores».

Los pequeños excursionistas buscan con atención a la abeja reina en un panel ficticio. | DANIEL ESPINOSA / aarón benet parrot

Cerca de media docena de niños disfrutaron durante la mañana de ayer de la intensa jornada inaugural. Vestidos con los trajes de apicultores entregados por Romero, y tras la revisión minuciosa de tres monitoras, que se aseguraron que la vestimenta de todos los chicos y chicas quedara cerrada herméticamente, los pequeños e intrépidos excursionistas emprendieron la aventura. Eran poco más de las diez de la mañana y a pesar del asfixiante calor imperante, los alumnos seguían con rostros alegres los decididos pasos de Romero, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la apicultura.

El experimentado apicultor Alfonso Romero, en una explicación a los niños durante la visita guiada. | DANIEL ESPINOSA / aarón benet parrot

Desde el inicio de la ruta, los niños observaron con gran atención el entorno natural de Can Muson. Antes de llegar a la zona en la que se situaban las distintas colmenas expuestas, los pequeños hablaban entre ellos con calma. Al mismo tiempo, las monitoras bromeaban sobre el curioso aspecto de los niños, ya que iban con trajes de apicultor de tallas (prácticamente) adultas. «Pareces un minion», comentaba con tono cariñoso una de las educadoras a uno de sus alumnos, comentario al que este le respondió con una entrañable sonrisa.

Las abejas fueron las protagonistas de la jornada. | DANIEL ESPINOSA / aarón benet parrot

Diversidad de colmenas

Romero hizo gala de sus conocimientos e impartió una breve pero eficaz clase magistral sobre cada uno de los distintos tipos de colmenares presentes en la finca. Así, el instructor jerezano, que se movía como pez en el agua, mostró, entre otros muchos, un colmenar íbero encontrado en Valencia, otro construido con cerámica que data de aproximadamente 1950 e incluso uno de caña de la década de los 90. Los niños escuchaban atentamente cada una de las explicaciones del guía, que destacó por su constante actitud dinámica.

El momento cumbre del día, llegó cuando Romero soltó al aire libre a las abejas procedentes de uno de los paneles. El penetrante zumbido de estos insectos, sumada a la impactante imagen del enjambre, logró cautivar a los niños. Tal era la emoción, que uno de los chicos estuvo a nada de quitarse uno de los guantes protectores, desconocedor del peligro que esa actuación entrañaba para su integridad física, con el objetivo de jugar con una de las abejas. Por suerte para él, una de las monitoras lo frenó a tiempo.

Uno de los colmenares de Can Muson. | DANIEL ESPINOSA / aarón benet parrot

El enjambre, que estuvo en todo momento controlado por Romero, acompañó a los asistentes en un paseo improvisado por la granja. Durante el recorrido, los niños tuvieron la suerte de observar otros de los animales que habitan en Can Muson, como gallos, pavos reales o jabalís. Aunque estas especies no eran las estrellas del día, tuvieron su momento de gloria, ya que hubo algún niño que se quedó entretenido mirándolos. Y es que fueron muchos los estímulos a los que tuvieron que enfrentarse los chicos durante los cerca de 40 minutos que duró la actividad. Al acabar, los niños se quitaron sus trajes de apicultor, ante el asombro de varios curiosos que estaban desayunando tranquilamente en la cafetería.

Una vez concluida la primera visita guiada, Romero afirmó estar «muy feliz» por participar en este proyecto «único en Ibiza» y de hacerlo en un «lugar tan bonito como es Can Muson». Sin embargo, se mostró muy preocupado ante el enorme contratiempo que están sufriendo estos insectos: «El 30% de lo que comemos las personas está directamente relacionado con las abejas. No obstante, ahora estamos en una época en la que están muriendo muchas, posiblemente a causa de las sequías, ya que cada vez hay menos flores para que puedan alimentarse y polinizar». Asimismo, Romero concluye: «Hay que concienciar a la ciudadanía de que, aunque es verdad que las abejas pican y pueden hacer daño, juegan un papel fundamental en la naturaleza. Y es que, sin abejas no habría nada».

Por su parte, María Marí Colomar, propietaria de Can Muson, hizo balance de la iniciativa conjunta: «Queremos enseñar a la gente sobre un tema, -la apicultura-, desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Para ello, lo hacemos con un gran profesional en la materia como es Alfonso. Estoy encantada de contar con él» .

