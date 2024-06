El Petit Cor de Ibiza rinde tributo a Abba

Petit Cor estrena en el auditori de Caló de s’Oli la actuación coral ‘The best of Abba’. Durante la función, que se celebra hoy a partir de las 21 horas, la agrupación coral de cámara ibicenca va a interpretar, a modo de homenaje, varios éxitos de la mítica banda de música sueca como por ejemplo, ‘Mamma mia’, ‘S.O.S’, ‘I have a dream’, ‘Waterloo’ o ‘Dancing Queen’, entre otros. El espectáculo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep.

Petit Cor, que emprende este proyecto tras presentar el pasado mes de diciembre su primer disco, ‘Música Nostra’, estará acompañado durante el espectáculo por el cuerpo de baile de Passion Dance, que se va a encargar de las coreografías . Además, la gala musical va a ser presentada por el dramaturgo y periodista Vicent Tur. La función tiene un precio de cinco euros por persona y «el beneficio íntegro de las entradas va a ir destinado a la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas», tal y como indica Petit Cor en una nota de prensa.

La agrupación coral Petit Cor nació en el 2007 en Vila tiene un repertorio centrado principalmente en la música religiosa y litúrgica de todos los tiempos. Durante su trayectoria profesional, han actuado para diversas asociaciones en conciertos benéficos por toda la geografía española y en Füsssen (Alemania). Asimismo, forman parte de la Federació de Corals i Patrimoni, integrada por coros de las Ciudades Patrimonio de España.

Lugar: Auditori de Caló de s’Oli

Precio: 5 euros por entrada.