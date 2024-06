Misterio en un avión: unos 25 pasajeros enferman a la vez en un vuelo

Alrededor de una docena de pasajeros enfermaron misteriosamente en un vuelo de United Airlines desde Vancouver, Canadá, a Houston, Texas, el viernes después de desembarcar de un crucero. El avión llegó a Houston en el Aeropuerto Intercontinental George Bush con aproximadamente 25 pasajeros sintiéndose mal, según informa USA Today.

Un grupo de 75 viajeros había estado en el crucero antes del vuelo. De ellos, varios pasajeros se quejaron de náuseas, síntomas parecidos a los de la gripe y malestar. A bordo del vuelo viajaban 163 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

El personal médico de emergencia del Departamento de Bomberos de Houston revisó a tres de los pasajeros al aterrizar el avión, pero ninguno necesitó hospitalización.

United Airlines dijo a USA Today en un comunicado: "Varios pasajeros que habían estado en el mismo crucero y no se sentían bien estaban en el vuelo 1528 de United de Vancouver a Houston el viernes por la noche. United Airlines está coordinando activamente con las autoridades sanitarias para abordar la situación".

Agregaron: "Como medida de precaución, la aeronave será retirada del servicio y sometida a una limpieza profunda antes de regresar al servicio. Garantizar la salud y seguridad de nuestros pasajeros y tripulación sigue siendo nuestra principal prioridad".

Mientras tanto, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) agregó que los pasajeros no reportaron ninguna enfermedad grave y el vuelo continuó con su horario. "Los funcionarios de salud pública de la Estación de Salud del Puerto de Houston de los CDC trabajaron con EMS para evaluar a los pasajeros enfermos a bordo. La mayoría de los pasajeros enfermos informaron síntomas gastrointestinales leves. No se observó que ningún pasajero tuviera fiebre durante el vuelo o durante la evaluación de salud pública en el aterrizaje. No Los pasajeros cumplieron con los criterios de los CDC para un mayor seguimiento de salud pública. Los pasajeros del vuelo continuaron con sus planes de viaje", dijo un portavoz de los CDC en un comunicado