«Hay que donar sangre, especialmente en verano, que es cuando aumenta el número de accidentes de tráfico en la isla y son más necesarias las transfusiones». Para Isidoro Lafuente, residente en Ibiza desde hace 45 años, esta es la época más importante del año para donar sangre. Lafuente acudió ayer por la mañana al Hospital Can Misses para participar en la primera jornada de la ‘Semana de la Donación’ en las Pitiusas, una iniciativa organizada por la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Balears.

Una donante en el momento de la extracción de sangre. | DANIEL ESPINOSA / aarón benet parrot

Asimismo, Lafuente señaló que donar constituye un acto de solidaridad: «Hace unos cinco años sufrí un accidente de moto y en las operaciones posteriores precisé de transfusiones. Aunque hoy, [ayer para el lector] no he venido con este propósito. Aunque ya era donante bastante antes del accidente, considero que hay que ayudar a los demás». De modo similar, opinó Sara Asencio, que también acudió a la jornada inaugural: «Es la segunda vez que vengo y la verdad es que ni siquiera me había planteado que en verano mi gesto pudiera ser aún más útil. Lo hago porque es algo necesario». Asencio concluyó: « Si no hubiera donantes, no habría ayudas para los enfermos que lo necesitan».

Bartolomé Roig, que no participaba desde hace más de un año a causa de un viaje al extranjero, no le dio tanta importancia a la época en la que se lleva a cabo este gesto altruista: «Llevo bastante tiempo donando e intento hacerlo cuatro veces al año, que es el máximo establecido. Mi intención es seguir así hasta que deje de cumplir con los requisitos».

Por su parte, Daniel Rodea habló sobre la importancia de su grupo sanguíneo: «Soy B negativo, que es bastante necesario». Sin embargo, el enfermero del banco de sangre en Can Misses, Luis Romero, indicó la importancia que tienen todos los tipos de sangre: «Hay que desmitificar que por ejemplo, el donante universal, que es aquel que pertenece al grupo 0 negativo, es el que tiene que venir. Es verdad que son importantes, ya que pueden ayudar a todos los receptores. No obstante, toda clase de sangrelo es».

Romero afirmó que en el marco de esta campaña «cada día se cita para donar a entre 40 y 60 personas en Ibiza» y que acude «normalmente más gente por las tardes que por las mañanas». Además, explicó el problema existente en las islas: «Solo dona sangre cerca del 2% del total de los habitantes de las Balears. Es una cifra muy baja. Además, aquí tenemos el problema de que muchos trabajan solo en verano y luego, en invierno se van de vacaciones y viajan. Dependiendo de a dónde viajes, no puedes donar, ya que es uno de los criterios de exclusión». Romero concluyó: «Siempre tenemos como objetivo extraer unas 200 bolsas de sangre diarias, pero nunca lo conseguimos. Animamos a la gente que se haga donante».

Fechas en las Pitiusas

Hoy en el Parque de la Paz en Vila, se habilitará un bus para donar sangre con un horario de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Mañana este vehículo se desplazará hasta Sant Antoni, al Passeig de Ses Fonts, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 30.30 horas. El viernes por la mañana la campaña concluirá de nuevo en el Hospital Can Misses, con una disponibilidad de 10 a 13.3o horas.

La única fecha en Formentera será el jueves en La Savina CEFN Centre Esports Naútics de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. En total, nueve jornadas para donar en una iniciativa enmarcada en el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el próximo 14 de junio. Romero indicó que este gesto «es un proceso muy rápido, que dura entre cuatro y ocho minutos, en el que se consigue salvar hasta tres vidas, sin ningún tipo de riesgo para la salud de los donantes».

