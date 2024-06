David Ventura: «Ibiza es un imán para gente peculiar y un poco estrafalaria»

David Ventura (Barcelona, 1974) encontró en sus compañeros de piso en Ibiza la inspiración para crear el personaje de Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé (Edicions Aïllades), su última novela, que ayer presentó en la Fira del Llibre de Palma. En la isla pitiüsa, donde ha ambientado esta historia, ha conocido a personas fuera de lo corriente, que son las que le interesan y las que quiere describir. Ventura, periodista del Diario de Ibiza, sitúa la trama de esta novela en la Ibiza de 2012, en plena crisis económica y en invierno. El protagonista, Àlex, ha tenido su propia crisis personal debido a la adicción a la ketamina y vuelve a casa, con la intención de cambiar de vida, de trabajar en la tienda de sus padres, de llevar cierto orden y mantenerse sobrio, saliendo a correr por las mañanas. De ahí el título de la novela, en la que el protagonista intenta llevar una vida ‘normal’. «Y la normalidad es una cosa terrorífica, da mucho miedo, es imposible, no se puede alcanzar, no existe», defiende Ventura, quien, además, está convencido de que su obra «va de lo que al lector le dé la gana, el libro está incompleto hasta que llega a las manos del lector».

A este escritor le gustan los personajes comunes y reales, nada modélicos, como la Ibiza que retrata. «Cuando era pequeño estaba harto de ver que todos los protagonistas eran profesores universitarios, muy perfectos, gente guay, que hablaba bien, de gustos refinados... y yo decía, ¡pero la gente no es así! En mi anterior novela, el protagonista trabajaba en la garita de un parking y lo que quería era traer la gente que viene a Ibiza a sobrevivir, con trabajos un poco cutres, gente un poco pilluli. Vale la pena darles voz, ponerles como una grabadora y mostrarlos, de una manera no costumbrista, pero que sean lo más reales posibles», explica.

En Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé, Ventura presenta a personas que no tienen trabajo, algo muy común en Ibiza durante los inviernos. Unas circunstancias, añade, que contribuyen mucho «a tener una vida un poco disoluta, al vicio, a hacer el gamba... A sobrevivir, en definitiva».

Este es el tercer libro que publica, después de uno de cuentos y una novela hace doce años. Desde entonces ha seguido escribiendo. De hecho, esta novela la había escrito años atrás y después de acortar pasajes, se quedó en un cajón hasta que la recuperó cuando su actual editor, Ramon Mayol, se interesó por su trabajo. Al releerla, vio cosas «que no soportaba», como un protagonista muy perfecto y le dio más aristas, lo reescribió. Por influencia de Teoría King Kong de Virginie Despentes, introdujo un nuevo personaje femenino e intentó no hacer descripciones físicas, «que la gente no fuera ni guapa ni fea».

David Ventura llegó a Ibiza en 2005 «para empezar de cero». «Ibiza es como un imán para gente peculiar y un poco estrafalaria, que es la gente que mola, a la que vale la pena escuchar», manifiesta.

Tiene otra novela escrita y un libro de relatos y otras dos novelas a medio escribir. «La literatura te viene a buscar, si la vas a buscar, si la fuerzas, se nota, chirría», asegura. Y, a continuación, expone su teoría: «La gente que escribe tiene un punto de vanidad, tienes un agujero en el pecho, necesitas que te quieran, porque si tienes tus necesidades emocionales cubiertas no escribes. O porque quieres hacer una enmienda al mundo porque no te gusta y quieres inventarte otro. Por tanto, si estás muy contento con el mundo en el que vives, y estás muy satisfecho con tu vida personal y emocional, puedes escribir, pero dudo de que sea interesante».

Una feria bajo el lema ‘Menys algoritmes, més llibreters’

Una feria bajo el lema ‘Menys algoritmes, més llibreters’ | DM / redacción

La 42 Fira del Llibre de Palma registró ayer una buena afluencia de gente, entre quienes buscaban algún libro que comprar o los que acudieron para asistir a las actividades programadas, que serán un centenar a lo largo de todos estos días, hasta el próximo 9 de junio. La Fira del Llibre tiene este año por lema Menys algoritmes, més llibreters y ofrece un 5% de descuento en las compras que se realicen en los puestos de la veintena de librerías participantes.