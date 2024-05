Esto es lo que no debes hacer nunca en un aeropuerto: una piloto influencer española cuenta que "casi la arrestan" al llegar a Marruecos

Informarse bien de todo antes de viajar es un tip que nunca más olvidará Marita @maritarx . Esta creadora de contenido ha explicado en un vídeo en su cuenta de Tik Tok el susto que se llevó nada más llegar a Marruecos. La joven organizó un viaje a este país que fue contando en sus redes sociales y explicó el incidente que tuvo con las autoridades en el mismo aeropuerto.

"Es lunes a las 09.00 horas y me acaban de medio arrestar", dice en su vídeo, que lleva ya más de 104.000 visualizaciones. Tras el susto, la influencer explica que todo había ocurrido en el aeropuerto. «No he salido del país y ya la estoy liando parda», comenta.

¿Cuál es el motivo de la retención?

Marita explica que el único motivo es que ha puesto en alerta a la policía. "Se me ha ocurrido sacar el móvil antes de tiempo y se pensaban que estaba grabando el sistema. Esta gente no se fía de nadie. Por lo visto, tomar imágenes de la propiedad intelectual del Gobierno es una amenaza terrorista en este país", dice en el vídeo.

Después de pillarla con el móvil, explica que le llevaron a "un cuartito y, entre risas y sin ponerme nerviosa, les expliqué que era influencer. Al final me soltaron con cara de asco", asegura.

Las respuestas a su publicación no se han hecho esperar y muchas son críticas: "Eso pasa en todos los países, no puedes grabar en el aeropuerto en el momento de control" o "Es lo que pasa cuando se viaja poco y no nos informamos".

La creadora de contenido ha compartido otro vídeo con la experiencia completa de su viaje a Marruecos y varias anécdotas más de su experiencia.