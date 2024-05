Nuevos menús para la quinta temporada de Etxeko Ibiza

Es el quinto año en el que el restaurante Etxeko, del chef donostiarra Martín Berasategui, ofrece en Ibiza su personal propuesta gastronómica. Un año más, el restaurante se aloja en el Hotel Bless Ibiza, en Cala Nova, y ayer por la noche ofreció la primera cena de la temporada, lo que supuso el estreno de los nuevos platos.

Pese a que Etxeko mantiene su seña de identidad y seguirá ofreciendo una mezcla de productos y sabores del Cantábrico y el Mediterráneo, este año hay dos novedades importantes. La primera es que la tradicional carta se sustituye por dos menús degustación, que incluye de los entrantes al postre, uno a 150 euros y el otro a 195 euros, bebidas no incluidas. La segunda novedad está en el equipo que conforma Etxeko, ya que el nuevo head chef será Esteban Sánchez, un profesional ‘de la casa’ ya que se ha formado durante cinco años codo con codo con Berasategui en su restaurante de Lasarte, todo un tres estrellas Michelin.

«En la cocina no existe el ‘yo’, existe el nosotros», explicó Berasategui durante la presentación de la temporada: «La cocina se basa en la transmisión del conocimiento personal a través de generaciones», y señaló que su carrera también ha sido un continuo aprendizaje: «Desde que empecé con quince años en el bodegón con mis padres y mi tía. Sin ellos no sería quien soy».

«Me siento un privilegiado de estar en Ibiza», señaló el chef vasco, quien agradeció a la familia Matutes la confianza que ha depositado en él: «Les conozco de cuando todavía tenía melena -bromeó- y cuando me ofrecieron este proyecto no podía decir que no». El chef, que atesora trece estrellas Michelin, se mostró también orgulloso de hacer su aportación para convertir Ibiza en «un destino de turismo gastronómico».

Por su parte, el nuevo jefe de cocina, Esteban Sánchez, agradeció la confianza de Berasategui, a quien consideró «un mentor, un maestro, alguien de quien cada día aprendes cosas nuevas». Sánchez estará en la cocina en el día a día, pero el contacto con Berasategui será continuo: «Si tengo un problema, le llamo. Y todas la semanas estamos en contacto dos veces para exponerlo todo».

Los nuevos menús degustación incluyen platos como el crujiente de patata violeta con gamba curada a la sal, buñuelo de morcilla con yuzu y manzanilla, atún rojo en tartar con jugo de alcaparra y anchoa, canelón de rabo con sopa de jamón ibérico y boletus, o merluza asada a la parrilla, coco, curry rojo y navajas, entre otras delicias. «No quería estar preso de una carta», señaló el chef donostiarra, «y estos menús tendrán variaciones y cambiarán según el producto que nos vaya llegando».

Después de una larga carrera, Berasategui aseguró que se siente feliz -«todavía me brillan los ojos como me brillan»- y porque no ha perdido un ápice de la pasión por su oficio: «Tras 49 años de profesión, con la frescura de todos los que me acompañan en este proyecto, me siento agradecido de presentar nuestro trabajo».

Suscríbete para seguir leyendo