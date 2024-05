Carme Soler, presidenta de la Associació Malalts i Amics de Sensibilització Central (AMASC): «Atonta un poco al igual que los opiáceos»

Carme Soler padece fibromialgia y fatiga crónica y preside la Associació Malalts i Amics de Sensibilització Central (AMASC), entidad que engloba a un conjunto de patologías incomprendidas en muchas ocasiones por los profesionales médicos.

Recurrió al CBD por «cansancio de que nada me funcionaba. Nada me quitaba ni el dolor ni la fatiga. Me aconsejaron probarlo aunque ahora, tras hacerlo, puedo asegurar que cuando estás en un brote (en un momento en que los síntomas de su patología se muestran de manera más exacerbada), tampoco funciona».

Corría el año 2018 cuando un médico le aconsejó probarlo. En aquellos años el CBD no se comercializaba como hoy en día así que recurrió al mercado negro, a la marihuana. «No podía conseguir nada más destilado», se defiende añadiendo que «cuando tienes un dolor intenso y permanente, si alguien te aconseja tirarte desde un puente, lo haces».

La presidenta de AMASC ofrece un dato estremecedor de lo invalidante y frustrante que supone vivir con sufrimiento: «El 20% de las personas con dolor crónico tiene ideaciones suicidas, un 10% pasa de las ideaciones a tentativas y el porcentaje de los que acaban consumando el suicidio dobla al de la población general».

En estos momentos y ya desde hace dos años consume CBD en aceite, dosificándose varias gotas bajo la lengua.

«Lo compro en tiendas especializadas o por internet. Y desde luego que no es barato. Un frasco de apenas 120 mililitros te cuesta entre 70 y 80 euros. Me va bien, pero su consumo genera problemas importantes. En primer lugar, te impide conducir porque en un control policial darías positivo y te multarían y el rastro queda en tu sangre durante varios días», lamenta. Otro de los problemas es que no puedes viajar con la sustancia, aún considerada como psicotrópica en los controles aeroportuarios. «Para nosotros, insulares que dependemos del avión, esto supone un gran inconveniente. No podemos llevarla en un aeropuerto a no ser que cuentes con una receta médica», añade.

No entiende muy bien Carme Soler esta situación habida cuenta de que en otros países de nuestro entorno y en Estados Unidos no existen esas restricciones a su uso para tratar el dolor crónico.

La pregunta que subyace es si el CBD funciona para atenuar un dolor insoportable que no cesa. Y la presidenta de AMASC no duda en afirmar que «notas una rebaja en la intensidad general del dolor. Es verdad que atonta un poco, pero estamos acostumbrados a esa sensación porque los opiáceos también lo hacen». Sabedora de que la falta de evidencia científica sobre sus efectos está retrasando su uso medicinal, Soler reclama ya un consenso para una sustancia «que los pacientes con dolor ya estamos reclamando».

