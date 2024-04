Celebración en el auditori caló de s’oli. El Club Nàutic Sant Antoni clausuró la XXIX edición de la Setmana del Mar, ofreciendo una gran fiesta a los 250 alumnos y sus profesores que han participado en la actividad y que pertenecen a once aulas de quinto de Primaria de colegios de toda la isla: Guillem de Montgrí, Cervantes A y B, Santíssima Trinitat, Sant Antoni A, Sant Rafel, Sant Carles, Sant Jordi, Santa Gertrudis B, Can Raspalls B y Labritja. La jornada se inició sobre las diez de la mañana en el Auditori Caló de s’Oli, con la proyección de un vídeo y la presentación de los hallazgos científicos realizados por los alumnos durante su Setmana del Mar. También se celebró la entrega de premios del concurso de fotografía, proyectándose una selección de las más destacadas. A continuación, la fiesta siguió en la zona exterior del recinto, donde la popular banda Esta me la sé puso a bailar a todos los escolares.

Una fiesta pone el broche a la Setmana del Mar