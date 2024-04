Redondo, ante el posible nuevo caso de violencia vicaria: "Reforzaremos los mecanismos de protección"

[object Object]

La ministra Ana Redondo ha recordado que se ha creado una subcomisión en el Congreso de los Diputados para "revalorar y dar una segunda revisión" al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorporará nuevas medidas para luchar contra la violencia vicaria. Un trabajo, ha indicado, que será compartido por todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Por eso, ha llamado a "atemperar la situación de crisis permanente, en la que la mentira y el engaño" hacen que no sea el mejor clima para "luchar contra los verdaderos problemas, que es la violencia machista". "No podemos banalizar ni mirar para otro lado", ha añadido asegurando, no obstante, que "hay motivos para la esperanza".