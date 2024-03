Laura Cortés Fraile, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de España: «Un 40% de los estudiantes de Medicina tienen síntomas de depresión»

¿Por qué decidió estudiar Medicina aquí?

Prefería quedarme en casa y tenía muy buenas referencias de la facultad de aquí.

¿Qué nota mínima pedían y con qué nota entró?

La nota de corte fue de 12,8 y yo tenía un 13,5.

¿Cómo ve ahora las críticas que hubo en su momento a la facultad de Medicina en la UIB?

A ver, en general, desde el CEEM consideramos que abrir nuevas facultades es un error ya que añadimos más estudiantes al sistema y nuestras prácticas se ven cada vez más deterioradas. Por ley no puede haber más de cinco personas con cada paciente (incluyendo personal médico, de enfermería, residente, estudiantes…), con que lo que si hay que colocar más estudiantes en los mismos hospitales, las prácticas no son tan especializadas. El caso de Balears es más particular, porque la insularidad era una desventaja para nosotros, pero es cierto que objetivamente el aumento de facultades ha sido desmesurado.

Faltan médicos en general, y en Balears la situación es especialmente grave, ¿no beneficia tener aquí una facultad?

Se habla mucho de la falta de médicos, pero tenemos suficientes egresados, el problema son las plazas MIR y las condiciones de trabajo después de la residencia. La fuga de cerebros es brutal. Tenemos unos profesionales de una calidad altísima, pero se van. El problema son las condiciones al acabar la residencia, bueno, y durante la residencia también.

¿Qué mejorarían de la facultad de Medicina?

En general estamos satisfechas, más allá de alguna cuestión organizativa de alguna asignatura. El nuevo decanato lo ha cogido con muchas ganas y la relación es estrecha.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones del CEEM?

Pues mira, queremos reivindicar el papel de la mujer en la medicina. Ahora de las seis personas de la junta, cinco somos mujeres, en los estudios de Medicina, el 70% somos mujeres, más del 50% del cuerpo médico actual son mujeres... pero en puestos de dirección y en decanatos solo hay un 20% de mujeres: choca esta falta de proporción, no se traslada la cantidad de mujeres que hay luego en puestos más altos y queremos afrontar esto.

¿Esta feminización puede servir a superar el sesgo de género en la medicina?

Sí, el alumnado está cada vez más concienciado en la necesidad de estudiar más no solo el cuerpo de la mujer sino el de personas de otras etnias. Todo parte de la base de un hombre de 70 kilos blanco heterosexual y reivindicamos abrir horizontes en la investigación y la atención sanitaria, ir más allá de ese paciente hegemónico.

¿Qué otras líneas de trabajo tienen en el CEEM?

Trabajamos mucho el tema de la salud mental. Hicimos un estudio, el DABE (depresión, ansiedad, burn out, empatía) que concluyó que un 11% de los estudiantes de Medicina han tenido ideación suicida y un 40%, síntomas de depresión. Nos generó mucha preocupación: para cuidar futuros pacientes tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros, por eso activamos el SAPEM, un servicio de atención psicológica gratuito para estudiantes de Medicina de toda España: escribiendo un whatsapp al 669438903 se pueden concertar hasta tres citas online con un psicólogo.

El MIR está siendo muy cuestionado, tanto por el sistema de elección como por las condiciones posteriores, ¿qué reclaman desde el CEEM?

Primero, reclamamos la vuelta al sistema de elección de plazas presencial, o un sistema que se asemeje lo máximo posible a ese sistema. A día de hoy se hace de manera telemática: rellenas una lista con todas las opciones, hasta el número que te haya tocado en el MIR, envías la lista y se van asignando automáticamente. Cada día se hacen tres tandas de 300 personas, son 900 plazas cada día, y la lista se va actualizando cada día y cada día tienes que reorganizar tus preferencias según lo que se haya asignado, es una elección asincrónica.

¿Y respecto a las condiciones después de la residencia?

El sueldo base es relativamente bajo. Luego están las guardias de 24 horas, algo que también se critica mucho ahora. Cada residente tiene que hacer entre cinco y siete guardias al mes obligatorias, que se cobran pero no cotizan (tampoco después de la residencia). Además, a los residentes se les exige muchas veces cosas que no son de su competencia.

¿El sistema se aprovecha o abusa de la idea del médico vocacional?

Justo hace unos meses publiqué un artículo sobre el tema de la vocación, señalando eso, que se usa como arma arrojadiza para que los profesionales soporten condiciones que distan mucho de las que tendrían que ser; se usa como excusa para que cumplamos con todo lo que nos pide. Es un discurso muy peligroso que a otras profesiones no se les exige.

Suscríbete para seguir leyendo