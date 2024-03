Un experto desvela los tres tipos de piso que no debes comprar

El incendio del edificio de Valencia, donde el revestimiento de la fachada figura como una de las principales hipótesis del fuego, ha recordado la importancia de comprar una vivienda que cumpla todos los estándares de seguridad. En una etapa en la que el mercado inmobiliario posee precios desorbitados, Edu Saz, un arquitecto muy conocido en redes, ha citado los tres tipos de vivienda que cualquier experto no compraría.

El primer modelo de vivienda en el que el protagonista de los vídeos descarta vivir en los pisos o casas que se accede desde una esquina. "Tenemos toda está toda esta pared medianera probablemente con otra vivienda, o con otro edificio, por tanto, solo tenemos ventanas a uno de los lados", explica en sus redes sociales.

Y sobre todo, descarta esta compra cuando sea antigua. "Ese es el peor de los escenarios porque vamos a tener que colocar las habitaciones al inicio y vamos a necesitar un pasillo que nos lleve hasta el final de la vivienda, que es donde va a estar la zona de día", asegura.

El segundo tipo de vivienda por la que no apostaría Edu Saz es una de dimensiones reducidas y con un gran muro de carga intermedios, en el centro, ya que no va a permitir cambiar la distribución y siempre se verá igual de pequeño.

Por último, descarta el "tipo tubo", a lo que se refiere a viviendas muy alargadas o con forma de bota, porque habitualmente tienen pocas posibilidades de ventanas que den al exterior. "Es un espacio tubo bastante estrecho donde sí o sí nos vamos a ver obligados a una cocina que da a un patio interior", advierte.