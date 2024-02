Las aerolíneas exigen esta drástica medida contra el equipaje de mano

Intentar meter todo nuestro equipaje en una pequeña maleta de mano resulta la mayor odisea antes de emprender nuestro viaje, y sobre todo si es largo.

Los pasajeros adoran sus maletas de mano porque volar con ellas tiene muchas ventajas: da seguridad llevarla con uno mismo en el avión, al no facturar no hay que esperar cuando aterrizas en las lentas cintas de recogida de maletas y evitamos el riesgo de que se pierdan.

Pero las aerolíneas no lo ven así y cada vez se vuelven más restrictivas respecto al peso, las medidas e incluso la mayoría de las low cost cobran por llevar la cabine size a bordo.

Una decisión radical

Según publica The Atlantic, las compañías aéreas están hartas de tanto equipaje de mano en sus aviones, que al parecer no están diseñados para llevar tanto peso. Por ello, muchas aerolíneas están solicitando que se eliminen o clausuren los compartimentos superiores donde se colocan las pequeñas maletas.

David Young, un diseñador que ha trabajado en las características de la cabina de Teague durante 20 años, dijo a la publicación que algo debe cambiar. En una advertencia a los pasajeros, aseguró: "Yo diría que estamos en un punto de ruptura. Hemos alcanzado el punto más alto", porque los pasajeros embarcan con maletas y bultos cada vez más voluminosos.

Por otra parte, Un portavoz de la aerolínea estadounidense Frontier dijo a The Independent el año pasado que la aerolínea pagó bonificaciones al personal de la aerolínea por cada maleta por la que cobran más.

Con Ryanair , los pasajeros pueden tener una maleta personal que no mida más de 40 cm x 20 cm x 25 cm. En Iberia se puede llevar encima 1 maleta de cabina

56 x 40x 25 cm. de máximo 10 kilos y un accesorio personal de 40 x 30 x 15 cm.

Con EasyJet, los pasajeros pueden tener un bolso personal que no mida más de 45 x 36 x 20 cm. Con Jet2 , los pasajeros pueden tener un artículo personal que cabe debajo del asiento delantero y una maleta de mano que no supere los 56 x 45 x 25 cm y que pese hasta 10 kg.

Con TUI, los pasajeros pueden llevar un artículo personal debajo del asiento delantero y una maleta de mano que no supere los 55 x 40 x 20 cm y que pese hasta 10 kg. Con British Airways, los pasajeros reciben una maleta personal de no más de 40 x 30 x 15 cm y una maleta de mano de no más de 56 x 45 y 25 cm con un peso de hasta 23 kg.