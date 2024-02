Foto Raymar: Un legado histórico y visual de Ibiza

El interior del local que ocupa el número 16 de Vía Púnica está a medio vaciar. Se acumulan cajas por todos los rincones repletas de cámaras antiguas, fotos en blanco y negro y cables. Recostadas contra la pared aún se ven otras imágenes de gran formato, también en blanco y negro, marcos sin fotos y algún que otro foco para iluminar. En el fondo del establecimiento, donde uno se acomodaba en el taburete para hacerse la foto de carnet o, incluso, los posados, quedan los fondos utilizados, ya enrollados, de diferentes colores.

Desde hace 27 años, exactamente desde 1996, el local número 16 de Vía Púnica ha sido ocupado por el estudio de Antoni y Rafa Domínguez, padre e hijo de una de las sagas de retratistas con más solera de Ibiza: Foto Raymar.

Lejos queda la actividad comercial de Vía Púnica con Can Cosmi o Can Noguera donde esperar pacientemente que preparasen un bocadillo, la tienda de ropa de mujer Lys, con Margarita a su cargo, las plantas frescas de la Floristería de Bartolo, los cafés bien servidos en la barra acolchonada y verde botella de la cafetería Milán o las tardes en el cine Cartago. Actualmente, y con el cierre de Raymar, la boutique de ropa de mujer Gregorys, la más antigua, sigue resistiendo al envite de la vida rápida y la compra on line.

Rafa reconoce, con cierta nostalgia, que le hubiera gustado jubilarse en la tienda que compartió durante años con su padre y maestro, pero su salud se lo impide y más tras el «susto» de hace unos meses que le llevó a estar de baja. «La vida es tan débil y tan instantánea que hay que aprovecharla», señala en una conversación en la que transmite una serenidad pasmosa. La calma y la tranquilidad de aquel que, como dice, vive «con confianza y con esperanza».

«La vida me ha demostrado que no hay golpe que no sea reinventable», salvo la muerte. Apunta que esta nueva etapa que le espera, la aguarda «sin miedo, día a día».

Reconoce que desde hace algún tiempo disfrutaba mucho del trabajo porque ya no lo hacía desde la necesidad sino desde la estabilidad. «Ya no era coger todos los encargos porque había que pagar cosas, era atender a los que quisiera y hacer los trabajos que me gustaban», dice.

La historia

Domínguez relata la historia de Raymar, su historia, con admiración, incluso con adoración hacia sus predecesores. Sorprende que, a pesar de compartir trabajo y oficio con su padre, todo empezó con el hermano de su madre, Juana María Mulet.

Rafel Mulet, hombre de banca y con algún dinero ahorrado, decidió montar Foto Raymar -en homenaje a sus padres Rafel y María- en 1963. En este momento, optó por contratar a su cuñado, a la vez padre de Rafa, Antoni Domínguez, que se hizo cargo del negocio más tarde.

Previamente, Toni había trabajado de aprendiz en el estudio Foto y Cine, en la Marina. Antonio, desde los 16 años, hacía fotos en los cuarteles, en bodas y todo tipo de eventos e, incluso, en las barbacoas que se organizaban para los turistas; los retrataba para luego revelar y venderles las imágenes. Además, el hecho de tener laboratorio hizo que se ocupara de revelar el trabajo de fotógrafos profesionales, las mismas imágenes de este diario o las ilustraciones de cronistas como Juan Manuel Sánchez-Ferreiro, José Vicente Serradilla o Juan Suárez.

Rafa reflexiona que, si bien ahora prima la «especialización», antes había que diversificar «al máximo» para poder sobrevivir. Hizo fotos de hoteles -«que ahora se llamaría foto de interior»-, catálogos de moda o «lo que hoy llaman shooting» e, incluso, pasó por la fotografía de deportes, eventos o conciertos.

Un oficio aprendido

Recuerda haber estado junto a su padre desde bien pequeño entre negativos, revelados, cámaras y flashes. Rememora que con seis años ya le habían dejado alguna cámara compacta con la que se dedicaba a retratar bodegones en el balcón de la casa familiar.

Pero la foto que tiene en mente y que le hizo pensar que podía dedicarse a esta profesión llegó con unos 14 años tras recibir un premio, y la felicitación por parte de los responsables de Estudio 30, por una imagen disparada con una réflex de una puesta de sol, desde la playa, y un tronco de sabina en primer plano.

Aunque parecía que lo suyo podía ser la imagen y el encuadre, de joven le apremiaron a «aprender un oficio», así que optó por estudiar electricidad. Pero fue la llamada de Toni Pomar, jefe de la sección de fotografía de Diario de Ibiza, quien lo invitó a trabajar como fotoperiodista.

Desde 1989 y hasta casi 1995, Domínguez formó parte del elenco de fotógrafos de esta casa, una época que recuerda con mucha estima: «Fue una etapa muy bonita porque éramos jóvenes y había un ambiente maravilloso», señala. Se congratula de haber tenido a su lado a Alfredo Benito, a Joan Costa, Carles Ribas, Vicent Marí, Juan A. Riera o Moisés Copa, «todos compañeros y amigos», recalca.

Tras esta experiencia como fotoperiodista regresó a Raymar: «Pasé de hacer bodas tradicionales a complementarlo con el trabajo que había aprendido como fotógrafo de prensa y eso me dio unos años más de prolongar el negocio».

En un momento dado, la saga Domínguez Mulet estaba en tres localizaciones diferentes del centro de la ciudad: su hermana, y despúes su madre, en la calle Vicente Cuervo, su padre en el primer piso del número 16 de Vara de Rey y Rafa -casualidad o no- en el mismo número, el 16, de Vía Púnica. Tras el cierre de la tienda de su madre, Toni Domínguez también optó por cerrar y unificar esfuerzos en la tienda que está a punto de cerrar.

A partir de ahora, Domínguez confiesa que tiene planes en mente. Unos proyectos que desarrollará desde la serenidad que transmite y, si puede, sin abandonar la fotografía que él prefiere: la de viaje. «Donde puedo sentirme anónimo», indica y, entre risas, reconoce que en Ibiza el pasar desapercibido es absolutamente inviable. «Es imposible que aquí alguien mire a la cámara y no me sonría. Me gusta la complicidad, pero cuando es anónima», apunta.

Al preguntarle con qué foto se queda de todas las realizadas a lo largo de estas décadas lo tiene claro: una imagen de un joven polizón, cigarro en mano, retratado en un tren que unía Lisboa con el Algarve y disparada hace algo más de treinta años.

Mientras esta conversación llega a su fin, María, que parece ser asidua al negocio, recula y deshace la marcha que emprendía para entrar, puede que por última vez, a la tienda.

Foto Raymar llega a su fin y cierra su persiana físicamente, pero la mirada de la familia Domínguez perdurará. Seis décadas de la historia de Ibiza y gran parte de la sociedad de la isla están retratados y plasmados en imágenes en blanco y negro que ahora pasarán a ser del archivo del Consell de Ibiza. Una nueva etapa que Rafa acoge como un proceso al que debe adaptarse como ya ha hecho en otras ocasiones, como con la irrupción de la fotografía digital «He aprendido ver la vida con confianza por una simple cuestión de experiencia y de tiempo acumularlo. Son procesos que no tiene por qué comerte, te adaptas y sigues», manifiesta.

María, mientras, continúa enfrascada rebuscando alguna imagen impresa en blanco y negro. Fotografías que rememoran una Ibiza ya lejana.