El equipaje de mano es un quebradero de cabeza cuando vamos a emprender un viaje de avión. Hay que tener muy en cuenta el peso y el tamaño de la maleta, además de que en muchas compañías low cost nos cobrarán para poder subir al avión esta pequeña maleta.

Pero hay otro detalle que no hay que perder de vista: hay algunos alimentos comunes que no puedes meter en tu maleta para cabina o mochila.

Es bien sabido que, por ejemplo, a los aviones no se puede subir con recipientes que contengan más de 100 ml de cualquier tipo de líquido. No existen excepciones para esta norma, que es igual de aplicable cuando el contenido es agua o cualquier otra bebida. En el ámbito de la alimentación, encontramos más barreras respecto a qué comida podemos subir a un avión y cuál no.

Prohibido subir al avión

Ácido

Herramientas de constructor

Catapultas y tirachinas

Dardos

Explosivos

Cartuchos de gas o recargas de cartuchos de gas

Martillos, clavos o destornilladores.

Jeringas hipodérmicas (a menos que estén respaldadas por evidencia médica)

Cuchillos con hojas de más de 6 cm.

Combustibles

Recarga de gas para mechero (los pasajeros pueden llevar un encendedor desechable en una bolsa de plástico transparente con cierre)

Mercurio

Pintura

Hojas de afeitar

Tijeras, en concreto, hojas que midan más de 6 cm de longitud.

Armas de juguete o réplicas (plástico o metal)

Paraguas, a menos que sean plegables

Alimentos prohibidos

Es importante tener en cuenta que diferentes aerolíneas y países tienen normas diferentes. Algunos países prohíben colocar ciertos alimentos en el equipaje de mano, así que contacta directamente con tu aerolínea u operador turístico si no estás seguro o vas a llevar algo un poco inusual en su bolso.

En líneas generales se puede llevar comida, pero no se puede llevar cualquier tipo ni en cualquier cantidad. Por ejemplo, muchos países restringen los alimentos que pueden llegar con los visitantes basándose en la protección ante bacterias o microorganismos que puedan habitar en ellos. Las restricciones más habituales suelen darse cuando en los viajes se cambia de continente o, en su defecto, se viaja a islas.

Pero por regla general, hay cinco alimentos que se prohíben en la mayoría de las aerolíneas: