Irene de Andrés: «Hay lugares turísticos en los que una tarjeta postal puede sustituir a la propia historia»

Irene de Andrés (Ibiza, 1986) podría plasmar sus investigaciones en artículos, en textos académicos; incluso en publicaciones de carácter ensayístico (que es al final lo que ella hace, ensayos). Pero ese no es su «lenguaje», no es como a ella le gusta trabajar. Lo suyo es el arte, lo ha sido desde pequeña, y, además, defiende que las vertientes contemporáneas te permiten «hacer las cosas de una manera diferente, apelar a otras sensibilidades». «Claro que a veces me apoyo en escritos, pero también esta es una forma de actualizar el archivo, de sacar todo eso a la luz y ponerlo en diálogo con el presente por medio de la obra gráfica», explica. Y en cuanto a la disciplina concreta utilizada, «pues depende del proyecto».

En el caso que nos compete, el medio es audiovisual. Su último proyecto incluye también una serie fotográfica y una instalación, pero ‘Después del descanso’ –así se llama– gira en torno a una pieza de vídeo. Este viernes la proyectó en público por primera vez, y lo hizo en el Centro Párraga de Murcia, en su primera visita a la capital del Segura. «Estoy muy contenta, muy agradecida con el trabajo de Sergio [Porlán, director de este espacio] y su equipo, y por la oportunidad que me han dado para terminar este proyecto y mostrarlo al público», señalaba De Andrés en declaraciones para La Opinión de Murcia (del mismo grupo editorial que Diario de Ibiza, Prensa Ibérica). También mencionaba a la Blueproject Foundation, que ha comisariado este trabajo, y a la Academia de España en Roma, institución que le brindó la posibilidad de desarrollar esta idea. «Islas flotantes» ‘Después del descanso’ es un capítulo más en su empeño por estudiar el concepto de ‘viaje’, pero entendido desde una perspectiva vacacional (no poética). «En concreto, este vídeo recoge un viaje que realicé en crucero por el Mediterráneo occidental, entre los puertos de Italia y España, y de algún modo sirve para culminar un trabajo de investigación en torno a la evolución del turismo de masas y su relación con la clase trabajadora», explica la artista ibicenca. Para ella, estas mastodónticas embarcaciones –a las que se refiere como «islas flotantes»– son «la síntesis del capitalismo», y las compara con los edificios-colmena de Le Corbusier, «que todo lo tienen: la casa, el ocio..., hasta los diferentes estratos sociales». Porque en ellos, De Andrés encuentra desde «trabajadores explotados realizando tareas de limpieza», hasta «turistas de clase alta que se alojan en los mejores camarotes y deambulan por las zonas más exclusivas» del crucero; pasando, claro, por aquellos de menos capacidad adquisitiva que «reservan las habitaciones más económicas, sin ventanas». Pero la reflexión de De Andrés es mucho más profunda. Ha estudiado, incluso, los programas de ocio, enfrentados a los de las dictaduras nazi-fascistas del siglo XX, que tenían un claro afán de adoctrinamiento. En este sentido, recuerda que la Alemania de Hitler, por ejemplo, contaba con su propia flota de cruceros que, por supuesto, solo atracaba en puertos de países afines, como Portugal e Italia. Pero, sobre todo, se ha centrado en la masificación de la oferta: «Antes no había tantísima oferta de este tipo, pero ahora estos barcos y sus pasajeros llegan diariamente a ciudades como Barcelona, Palma o, incluso, Ibiza, con una escala absolutamente desproporcionada con respecto a las posibilidades del lugar en el que echan el ancla. Esto lo convierte en un tipo de turismo depredador, y muy contaminante», asegura. Y este es un tema que, por supuesto, como ibicenca, le preocupa. «Yo he nacido y crecido en un lugar muy turístico en el que a veces la tarjeta postal sustituye a la propia historia de la isla. De hecho, antes de que todo esto empezara, Ibiza tenía una economía muy pobre; era, de hecho, una isla de ‘subsistencia’, abandonada en su día por el clero y dependiente de los cultivos propios», explica la artista, que añade que, por aquel entonces, ni siquiera se exportaba nada. «Y hemos pasado de eso a lo que tenemos ahora, un sistema absolutamente dependiente del turismo; de un turismo de masas que tiene grandes consecuencias para el entorno, no solo natural, sino también social. Es una presión muy fuerte, e indiscutiblemente es algo que ha marcado mi trabajo», confiesa De Andrés. Trayectoria contrastada La creadora balear fue recibida este jueves por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, quien celebró su vista como un hito más dentro de la política del Párraga, que pretende «mostrar el arte emergente más relevante e interesante con muestras que hagan reflexionar al visitante sobre nuestra realidad». En este sentido, informó de que ‘Después del descanso’ se podrá disfrutar en el Espacio 3 del centro hasta el 14 de marzo, en horario ininterrumpido de nueve a nueve, de lunes a viernes. Sobre la artista, Irene de Andrés se graduó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (2009), donde hizo un Máster de Investigación y Producción Artística (2010). Ha sido una de las artistas residentes de la Escuela Flora Ars+Natura de Bogotá (2016) y del programa ‘The Harbor’, de Beta Local en San Juan de Puerto Rico (2017). En 2019 fue residente dentro del programa para Artistas Visuales del Centro de Residencias Matadero Madrid y ha sido una de las últimas becarias de la Academia de España en Roma, en 2021, donde comenzó el proyecto ‘Después del descanso’. Entre las becas y premios que ha recibido destacan el Generaciones, de la Fundación Montemadrid; la ayuda del Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid; el Premio ‘Ciutat de Palma’; las Ayudas a la Creación Audiovisual DKV-Es Baluard, y las becas de creación audiovisual del programa ‘Visiona’ de la Diputación de Huesca. Por otro lado, sus exposiciones individuales más recientes han tenido lugar en la Galería Juan Silió de la capital estatal, en el Espai 13 de la Fundación Joan Miró de Barcelona y en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, así como en la Sala de Exposiciones de la facultad de Bellas Artes de la Complutense. Su obra ‘350 páginas’ forma parte de las muestras colectivas ‘Lo que nos queda por hablar’, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, y de ‘¿Cuánto dura un eco?’, del TEA de Tenerife. Su trabajo también ha podido verse en múltiples muestras colectivas en centros e instituciones como el MuHKA - Museo de Arte Contemporáneo de Amberes, en la Casa Encendida en Madrid, en la Trienal de Frestas de Sorocaba (Brasil), en Es Baluard-Museo de Arte Contemporáneo de Palma, en la galería Copperfield de Londres y en IFA Galerie, en Berlín.