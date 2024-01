En España hay unas 150.000 personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson. De ellas, en torno a un 40%, en estado avanzado. Precisamente para estos pacientes ha llegado a nuestro país un nuevo medicamento que se administra de forma subcutánea y funciona de manera continua durante 24 horas. Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la compañía biofarmacéutica AbbVie. Se trata de la única opción con estas características que permite personalizar y ajustar la dosis del medicamento.

'Duodopa' es el primer tratamiento subcutáneo -se aplica con una aguja en el estómago o en la pared abdominal de perfusión basado en levodopa -sustancia que se transforma en dopamina una vez llega al cerebro- continúa 24 horas para la enfermedad de Parkinson avanzado. Una terapia "altamente esperada" por los neurólogos, ha señalado la doctora Rocío García-Ramos, especialista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que cuenta con la financiación del Sistema Nacional de Salud y simplifica la toma de numerosas pastillas.

Mejor calidad de vida

Incide en una mejora en la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva que se caracteriza por temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y dificultad para mantener el equilibrio como resultado de la pérdida de células cerebrales productoras de dopamina.

En los síntomas no motores, destacan los problemas del sueño, que tienen una prevalencia de entre el 42% y el 98% entre los pacientes

La dolencia presenta una variedad de síntomas motores y no motores que afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes y también la de sus familiares y cuidadores. Entre los motores destacan el temblor en reposo, la bradicinesia (ralentización del movimiento), la rigidez muscular o problemas de equilibrio y postura. En los síntomas no motores, destacan los problemas del sueño, que tienen una prevalencia de entre el 42% y el 98% entre los pacientes. Además, también puede presentarse otros como: depresión, ansiedad, fatiga o dolor muscular, entre otros.

Control de los síntomas

La doctora García-Ramos ha indicado que con frecuencia se habla de los síntomas de la enfermedad en términos de tiempo de 'on' y 'off'. El primero se produce cuando se controlan los síntomas y el tiempo 'off' es cuando los síntomas regresan entre las dosis del medicamento, ha detallado.

Pero, con el avance de la enfermedad, se puede producir un aumento de las fluctuaciones motoras y de los síntomas, como la dificultad para tragar o incrementarse los episodios de caídas. De hecho, la especialista señala que "a medida que la enfermedad de Parkinson progresa, la gravedad de los síntomas aumenta y los pacientes tienden a experimentar una menor capacidad para realizar las actividades de la vida diaria".

Eficacia del tratamiento

El nuevo tratamiento está dirigido a pacientes que responden a levodopa, con fluctuaciones motoras graves e hipercinesia -el aumento de movimientos involuntarios del cuerpo- o discinesia cuando las combinaciones de medicamentos disponibles para el párkinson no han proporcionado resultados satisfactorios.

El doctor Álvaro Sánchez-Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha destacado que el fármaco es un avance significativo para el abordaje de la enfermedad y que su aprobación fue respaldada por el estudio pivotal de fase 3 'M15-741', un estudio abierto de 12 meses de duración que evaluó la seguridad, tolerabilidad y eficacia del tratamiento en personas con enfermedad de Parkinson avanzada cuyos síntomas motores no se controlaron adecuadamente con tratamiento oral.