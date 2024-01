El Ayuntamiento de Ibiza estrena este domingo, en las 18 horas, en el auditorio de Can Ventosa, la primera edición del Festival de Música Ibiza Jove con un concierto titulado ‘L’òpera mola’. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en la página web www.eivissa.es.

Las actividades de este festival se celebrarán durante el primer semestre de 2024 entre Can Ventosa y el Centre de Creació Jove C19. ‘L’òpera mola’ está escrita por Elvira Ramon eIsabel Albaladejo. Las dos forman parte del elenco de artistas que se completa con Irantzu Bartolomé, Carlos Tur y Javier Chivite. Se trata de un concierto didáctico en el que se interpretarán arias y dúos de ópera de compositores como Donizetti, Rossini, Puccini, Bellini o Mozart.

La particularidad de este concierto divulgativo es que el público conocerá la parte visible y la que normalmente no se ve de una actuación, todo acompañado con explicaciones y complicidades. «De hecho, el objetivo principal de esta iniciativa destinada a la juventud, de entre 8 y 18 años, es acercar el mundo de la ópera al público #asistente de una manera lúdica, informal e inusual», destaca Domíngez.

«Los cantantes y la pianista llegan al teatro para hacer el ensayo del concierto que harán unas horas más tarde. Lo que ellos no saben es que el público ya está dentro del teatro... pero por algún extraño motivo solo una de las cantantes se dará cuenta de su presencia y así se hará posible esta interacción tan especial», explica la sinopsis de esta pieza.

La programación

La programación del I Festival de Música Ibiza Joven, con once actuaciones, contempla cuatro conciertos didácticos dirigidos a público de entre 0 y 18 años, siete talleres de experimentación musical como por ejemplo de percusión corporal, gospel, batucada, dj, jazz, etc. de la mano de profesionales de las diferentes disciplinas. Los talleres están dirigidos a todos los jóvenes que quieran acercarse, conocer y experimentar las diferentes propuestas musicales y no es requisito ser estudiante de música. Más adelante se concretarán las fechas de los próximos eventos.