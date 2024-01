Achuchones a diestro y siniestro en pleno centro de Ibiza

No hay nada como empezar el día con una buena ración de achuchones. Solo hay que mirar las caras de relax y felicidad que se les quedan a los que se animan esta mañana a participar en el Día Internacional del Abrazo. La cita, en Vara de Rey, la ha convocado la Associació de Voluntaris d’Eivissa.

Es la primera vez que la isla se suma a esta singular efemérides, nacida en Michigan (Estados Unidos) el 21 de enero de 1986 a iniciativa de un psicólogo y pastor norteamericano, Kevin Zaborney, que quería difundir las bondades de este sencillo gesto.

«Los beneficios de los abrazos son infinitos», asegura Marcella Cota. Ella es la voluntaria que animó al presidente de la agrupación ibicenca, Joan Sillero, a llevar a cabo en Vila la celebración, que quieren mantener en los próximos años.

Para organizar el evento, han tenido una semana y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza. Casi una veintena de voluntarios se han implicado en la causa. Han preparado un par de grandes pancartas, una instalada estratégicamente en el monumento del general Vara de Rey, para que se vea bien, que anuncia que es el Día Internacional del Abrazo. También han puesto música para atraer público e ir caldeando el ambiente en esta jornada, con la que la entidad pretende fomentar «valores tan importantes como la paz, la inclusión, la solidaridad, la confianza, el amor o la amistad».

Cuando la actividad arranca, no hay mucho ambiente en s’Alamera. Casi todo el movimiento se concentra en las terrazas de bares y restaurantes.

Deanna Lynne, miembro desde hace dos años de la Associació de Voluntaris d’Eivissa, se lanza a abrazar a un señor que se ha detenido a hacer una foto con su móvil. Antes le explica a él y a su amigo qué se conmemora este 21 de enero. Es el primero de muchos abrazos. Los hay para todos los gustos: tiernos, efusivos, tímidos, conciliadores, fraternales...

«Veníamos a desayunar y, de paso, a que nos abracen un rato», explican entre risas Antonia del Cabo y Conchi Galán, que acaban de rodear con sus brazos a la voluntaria inglesa, afincada en Ibiza desde 1973.

Abrazos a ciegas

Carlos, un colombiano residente en México, que está de vacaciones en Ibiza junto a su pareja, Sarah, se ofrece voluntario para el divertido juego que le proponen los integrantes de la agrupación de voluntarios. Le colocan una venda que le cubre los ojos en la que se lee esta frase: ‘Los abrazos son felicidad para el alma’. Luego, empieza a recibir y dar achuchones a diestro y siniestro. La experiencia también la quiere vivir en directo la segunda teniente de alcalde de Ibiza, Catiana Fuster, que acaba «emocionada», como ella misma reconoce.

«Hemos hecho unas 120 bandas de telas, cada una con un lema distinto, que luego regalamos a los participantes. La idea es que, con los ojos tapados, la gente sólo se concentre en sentir el contacto con la otra persona». Lo explica Marcella Cota, que opina que lo de abrazar, ya sea como saludo o como señal de afecto, lamentablemente, cada vez se lleva menos, sobre todo desde que la pandemia de coronavirus hizo acto de presencia. De hecho, los voluntarios también han preparado mascarillas, decoradas con frases, para aquellos que teman los contagios.

«Un abrazo te reinicia el día», afirma, convencida, Sonia García, que acaba de participar en el juego de abrazar a ciegas. Su hija, Lialis García, le da la razón.

«Sentir la energía que te transmite otro ser es una experiencia muy bonita», dice otra participante, Paola.

A Francisco Torres la celebración en Vara de Rey le pilla haciendo deporte y no duda un segundo en sumarse a ella. No solo abraza sino que, de paso, se marca unos pases de baile al son de la música. «Menos mal que he salido a correr, si no me hubiera perdido esto», comenta este manchego, que se confiesa «muy cariñoso» y muy fan de los abrazos.

La fiesta continúa con la actuación musical de Bárbara Semprún, miembro de la Associació de Voluntaris d’Eivissa. Luego otro voluntario, Julián Baena Ariza, se anima a recitar un poema suyo, ‘Iguales somos’, y otro de la reconocida poeta Gloria Fuertes, ‘La araña de España’.

Detrás del pequeño escenario, en la base de la estatua de Vara de Rey, hay unos cuantos carteles que algunos viandantes se detienen a leer. Hablan de todos los efectos positivos que conlleva un abrazo, entre ellos, éstos: ‘Estimula la autoestima, reduce la soledad, alivia el dolor y es un remedio perfecto contra el estrés y la ansiedad’. Sin duda, una medicina natural con muchos beneficios y sin contraindicaciones.