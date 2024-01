El cantante de Ibiza Izan Llunas enamora al jurado de ‘La mejor generación’ de Telecinco

Salir, cantar y encandilar a público y jurado. Es lo que ha hecho el ibicenco Izan Llunas en ‘La mejor generación’, el programa musical de la productora Gestmusic que ocupa el prime time de los lunes en Telecinco.

En la primera gala, Llunas interpretó el tema ‘This love’, de Maroon 5, en una actuación impecable que le valió una unanimidad de comentarios elogiosos de sus compañeros. Sin embargo, el joven cantante (solo tiene 19 años) se superó a sí mismo en el segundo programa con su interpretación de ‘Soy un truhan, soy un señor’, de Julio Iglesias, y en el que gracias a los votos del público y del jurado logró proclamarse como vencedor de la gala.

«El premio son mil euros que se destinan a una ONG», explica Llunas a este diario, «voy a quedar con mis compañeros de equipo para decidir a qué organización lo entregamos».

En ‘La mejor generación’ tres equipos que simbolizan tres generaciones distintas (los boomers, la generación X y la generación Z) se baten en un duelo musical. Izan comparte equipo con otros artistas de su edad, como Marta Sango, Maverick y Esperanza Grasia. En el programa también participan artistas más veteranos como Marta Sánchez, Pablo Carbonell, Sole Jiménez, Roko o Melody. «Ganar en una gala con artistas tan buenos me dejó un poco en shock», confiesa Llunas.

Los nervios inevitables

Si algo caracteriza al joven cantante ibicenco es la naturalidad que tiene cuando se sitúa bajo los focos, como comentó la humorista Ana Morgade, una de las portavoces del jurado: «Me fascina e hipnotiza la naturalidad, frescura y la sensación de placer que desprendes sobre el escenario. Parece que no te cuesta nada de esfuerzo hacer esto. Estás en el escenario como quien da un paseo».

Las tablas se han convertido para Izan en el salón de su casa, ya que, como él recuerda: «a los diez años canté en público por primera vez, y eso me ha servido para sentirme seguro». Con doce años destacó con su participación en ‘La Voz Kids’, a los 14 interpretó al Luis Miguel adolescente en el biopic de Netflix sobre el cantante mexicano, y con 18 publicó una serie de singles que le han ubicado en el radar de los nuevos cantantes de r’n’b latino. Además, ha mamado la música desde niño, ya que es la tercera generación de cantantes de su familia: es hijo de Marcos Llunas —que representó a España en Eurovisión en 1997— y nieto de Dyango, un absoluto titán de la canción melódica.

No obstante, absolutamente nadie está a salvo de algo tan humano como el síndrome del impostor, y Llunas advierte que mentalmente hay que mantenerse muy fuerte: «Llevo más de media vida pisando escenarios, pero antes de subir a uno siempre tienes la dudilla dentro. Siempre tienes ese, ‘¿lo haré bien?’. En ‘La mejor generación’ he tenido la suerte de que el elenco que me ha acompañado me ha hecho sentir como si estuviera en casa».

Una fortaleza mental que obliga también a saber gestionar las críticas: «Si alguien te dice que no le gusta lo que has hecho no te puedes venir abajo. Hay que cambiar la situación y decirle, vale, pero lo que haré ahora te gustará». Mente clara y saber mantener las pulsaciones a raya, especialmente cuando uno se sitúa frente a multitudes, como el día que actuó ante 50.000 personas en México DF: «Fue en un concierto de Los Caligaris [banda argentina de rock fusionado con cuarteto cordobés] en el que me invitaron a subir y cantar una canción. Cuando tienes tantísimas personas delante casi las dejas de ver, son como puntitos. Es difícil de explicar».

Buscando su camino

Pese a su experiencia, Izan Llunas todavía es muy joven y aún busca encontrar su camino, lo que no es fácil. Parafraseando involuntariamente al poeta portugués Fernando Pessoa, que aseguraba que en su interior albergaba multitudes, Llunas confiesa que en él conviven muchos registros distintos. Una prueba de su versatilidad la hemos visto en ‘La mejor generación’, donde defiende con igual solvencia a Maroon 5 que a Julio Iglesias.

«Me gusta el reggaeton y la música actual, pero también los clásicos. ¡Vengo de hacer la serie de Luis Miguel! Me gusta música muy distinta», explica. ¿Qué camino musical seguir? Izan confiesa que eso es lo más complicado. En el mundo hay muchas personas guapas, con voz y talento. ¿Cómo distinguirse y convertirse en un artista único? Ese es el gran caballo de batalla: «Hay que encontrar el camino propio, tu personalidad. No solo tu sonido, también tu marca , tu rasgo distintivo, en imagen y actitud, que lo vean y digan… ¡ese es Izan!».

Mientras sigue en esta búsqueda, Llunas prosigue su formación y vive a caballo entre Madrid, donde recibe clases de canto, baile, guitarra y producción; Barcelona, donde graba los programas de ‘La mejor generación’, y Ibiza, donde vive su familia. Además, ultima una novedad que se publicará el próximo día 25 y que viene con sorpresa: «Será una bossanova», desvela, «me encanta la música brasileña. Pero, ojo, será una bossa actualizada».