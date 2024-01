Mirando al cielo. Pendientes de la lluvia. Y no precisamente de la de caramelos. Así recibe Ibiza la víspera del Día de Reyes. Y es que en las próximas 48 horas están previstas más de una veintena de cabalgatas en la isla. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen previsto recorrer hasta el último rincón para intentar que todos los niños y niñas reciban algún regalo. Los ayuntamientos despliegan este viernes y este sábado ya no la alfombra roja, que también, sino toda una ristra de presentes con los que agasajar a los sabios de Oriente: chocolatadas, torradas con sobrasada, espectáculos acrobáticos, música, un ejército de pajes...

Desembarcarán en Ibiza a las tres y media de la tarde del viernes, para visitar a los pequeños enfermos de Can Misses y abandonarán la isla con la puesta de sol del día 6. Eso sí, ya han enviado la avanzadilla. Sus pajes han llegado ya a la isla, donde se han encargado de recoger las últimas peticiones. Cartas cargadas de ilusión que, gracias a su magia, se convertirán, la mañana de Reyes, en regalos.

Una cabalgata marcada por la inclusividad

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan este viernes por la tarde a Ibiza cumpliendo uno de los deseos de todos los niños y niñas con discapacidad, diversidad funcional o capacidades diferentes, que cada quien decida cómo definirlos. Y es que la inclusividad, tanto en lo que afecta a estos pequeños como a los mayores, marca la cabalgata. Su visita comenzará, de hecho, en el Hospital Can Misses. Allí les llevará la estrella a las tres y media de la tarde. Los primeros en ver a los Reyes Magos serán los niños y niñas que, por desgracia, pasan esa noche tan especial en una cama de hospital. Tras su paso por Pediatría, donde charlarán con ellos y les entregarán algún presente, visitarán también, invitados por la asociación Nunca Solos, a los adultos ingresados en Medicina Interna y Traumatología.

La gran llegada a Vila, por mar, como siempre, está prevista a las seis de la tarde. Atención quienes quieran esperarles a pie de barco porque este año no desembarcarán en es Martell, junto al obelisco de los Corsarios, sino al final de todo del puerto, a los pies del espigón. Melchor, Gaspar y Baltasar tomarán tierra al ritmo de bailarinas orientales, música y alumbrados con las antorchas de sus centenares de pajes. Recorrerán las principales vías de Vila (Bartomeu de Rosselló, Isidor Macabich, País Valencià y avenida de España) hasta llegar a s’Alamera, donde además de miles de personas les aguardará el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que les entregará las llaves de la ciudad para que no tengan ningún problema a la hora de repartir todos los regalos. Será entonces cuando una de sus majestades de Oriente se dirigirá a los pequeños y pequeñas de Vila, a los que pedirá que se acuesten prontito para facilitarles el trabajo.

A lo largo de su trayecto habrá tres puntos claves para la inclusividad: la esquina de Bartomeu de Rosselló con Ignasi Wallis, donde se habilitarán 70 sillas para personas mayores; Isidor Macabich a la altura del parque de la Paz, donde se colocarán otras 70, y la iglesia del Rosario, donde habrá 30 para personas con necesidades especiales. En este punto del recorrido, además, se reducirá el volumen de la música para evitar molestias a las personas con trastorno del espectro autista y se repartirán auriculares silenciadores para aquellos con especial sensibilidad a los ruidos.

El día 6, los Reyes de Vila no se tomarán un descanso. Para eso tendrán que esperar al domingo. Y es que a las once y media de la mañana está prevista la tradicional minicabalgata de los vecinos del barrio des Clot. Acompañarán a los Reyes Magos desde su sede hasta la iglesia del Rosario. Allí cantarán unos villancicos antes de desfilar hasta el parque de la Paz para tomar chocolate, entregar regalos y disfrutar de la fiesta. Los tres sabios se despedirán de Vila en Platja d’en Bossa. Y es que han aceptado la invitación de la asociación de vecinos, que a las seis de la tarde celebra una chocolatada popular en la que Melchor, Gaspar y Baltasar entregarán regalos. Siempre que se lo pidan, claro. Para ello, en la asociación no han dudado en abrir una línea directa con sus Majestades: 699.113.429. Aún atienden peticiones.

Una lluvia de una tonelada de caramelos

Los Reyes Magos sembrarán Santa Eulària con una lluvia de una tonelada de caramelos. Es lo que pesan los sacos que el Ayuntamiento ya ha cargado a lomos de las carrozas que durante la víspera del Día de Reyes (y el propio día 6) recorrerán los principales núcleos habitados del municipio. Siguiendo la tradición, los tres monarcas llegarán a la escuela de vela de Santa Eulària al ocaso, sobre las seis y media de la tarde. Allí, en los escasos metros que separan el embarcadero de sus lujosos tronos sobre ruedas, repartirán besos, abrazos y algún comentario con quienes les aguarden a pie de puerto. Desde ahí partirán, pasando por la calle principal, hasta la plaza de España, recuperando su recorrido habitual, algo más corto que el de los últimos años. Como siempre, pararán en la capilla de Lourdes, para la adoración y unos villancicos. Los tres llegarán a su destino alrededor de las ocho de la tarde. Y allí, junto a los fameliars que juegan en la fuente, entregarán parte de los regalos que les han pedido los niños y niñas de Santa Eulària. También serán los encargados de repartir entre los adultos los premios del Gran Sorteo Navideño organizado por el Consistorio para promocionar el comercio local.

En ese mismo momento, las ocho de la tarde, harán uso de su magia y se multiplicarán para poder visitar, al mismo tiempo, a los pequeños de Santa Gertrudis y Sant Carles. Visitarán ambas localidades para verles las caras a quienes les esperan con tanta ilusión y entregar algunos regalos, detallan los pajes que, al igual que los Reyes Magos, vivirán una larguísima jornada laboral que continuará el día 6 de por la mañana. Y es que aún les quedarán dos localidades importantes por visitar. Así que tras un café rapidito, los tres sabios se dejarán ver a las diez y media de la mañana en Puig d’en Valls. Saldrán desde Can Negre y desfilarán durante cerca de una hora, hasta llegar a la plaza, donde entregarán regalos. Algo que harán también en Jesús, a donde está previsto que lleguen a la una del mediodía. Justo a tiempo para, al acabar el reparto de presentes, disfrutar de una reparadora comida y, por supuesto, en modo autohomenaje, de un trozo de roscón.

Acrobacias para recibir a los Sabios de Oriente

Lo del redoble de tambores se ha quedado bastante anticuado. Cuando Melchor, Gaspar y Baltasar pongan un pie en tierra portmanyina (a las 18.30 horas en el puerto) lo harán frente a un «espectáculo acrobático y visual». Toda una novedad, afirman desde el Ayuntamiento de Sant Antoni. Los Reyes Magos se subirán a sus carrozas, que se guiarán para su recorrido no por el brillo de la estrella sino por el de los populares atardeceres de la localidad.

Durante el desfile les acompañará un séquito de más de ochenta personas, entre pajes y otros figurantes, y arrojarán más de una tonelada de caramelos, un total de 1.500 kilos. Como es habitual, se detendrán en la iglesia de Sant Antoni para adorar al Niño Jesús y para recibir las llaves del pueblo. Ésas con las que podrán entrar en todas las casas del municipio para dejar, en silencio, los regalos. Algunos de estos, para aligerar el peso de cara a la larga noche, los repartirán en el Mercat de Nadal, el último punto de su recorrido por la localidad.

Gracias a la magia de la Noche de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar podrán estar esa misma tarde del viernes, en otros puntos del municipio. A las seis de la tarde sus bíblicas majestades desfilarán para los niños y niñas de Sant Mateu antes de continuar su periplo por Sant Rafel (19 horas), Forada (20 horas) y Santa Agnès (21 horas). Desde Corona comenzarán su cometido, que culminarán el Día de Reyes a las once de la mañana en el barrio de Can Bonet. Los tres recorrerán las calles de este enclave de las afueras de Sant Antoni y entregarán los presentes a la chiquillería del barrio.

Chocolate para una ‘salpassa’ con transporte público

Las cabalgatas de Sant Josep olerán a chocolate. Tazas calentitas de este dulce se servirán prácticamente en todos los puntos por los que pasarán sus regalonas majestades en su viaje de dos días por el municipio del suroeste de la isla. Un itinerario que comenzará en Cala de Bou, en Caló de s’Oli, a las cinco de la tarde de este 5 de enero. Para llegar hasta allí el Ayuntamiento ha fletado dos autobuses que saldrán a las cuatro del colegio Sant Jordi y a las cuatro y cuarto del aparcamiento de Cas Vildu, además, se han habilitado algunos aparcamientos cercanos a los principales puntos del recorrido: junto al supermercado Suma de Cala de Bou, junto a los colegios en Sant Josep y los del hipódromo en Sant Jordi. Quienes les aguarden en la plaza del auditorio podrán no sólo tomarse un chocolate sino también participar en talleres para amenizar la espera antes de ver, y oír, a los reyes. Y es que éstos se dirigirán a sus pequeños súbditos antes de comenzar su larga andadura, que les llevará, primero, por el propio barrio de Cala de Bou.

De ahí pondrán rumbo a Sant Agustí, a donde tienen previsto llegar sobre las siete de la tarde. Quienes quieran, podrán salirles al paso en el aparcamiento de ses Escoles Velles para acompañarles (y coger alguno de los 700 kilos de caramelos que arrojarán en tierras josepines) hasta la plaza, donde, como harán en todos y cada uno de los núcleos de población, entregarán en mano alguno de los miles de regalos que tienen previsto repartir. De Sant Agustí se dirigirán a Sant Josep (19.30 horas), donde la parada será algo más larga dado que adorarán al Niño Jesús en la iglesia y tienen muchos niños y niñas a los que entregar regalos. Antes de iniciar su periplo casa por casa se detendrán en Sant Jordi (20.30 horas) para tomarse un chocolate, saludar y ofrecer algunos juguetes.

Los Sabios de Oriente no se marcharán de Sant Josep sin contemplar una de sus conocidas puestas de sol. A las seis de la tarde del Día de Reyes se despedirán de la localidad, hasta dentro de un año, con una cabalgata en es Cubells. Y entregando los últimos regalos de estos intensos dos días.

Tres reyes al calor de la ‘sobrassada torrada’

En la zona norte de la isla los Reyes Magos no viajan en suntuosas carrozas. Para Melchor, Gaspar y Baltasar, en el municipio de Sant Joan han reservado otro tipo de transporte real mucho más acorde a la zona, explican desde el Ayuntamiento. En algunos casos se les ofrecerán caballos y en otros, tractores. Eso sí, en las tres principales localidades norteñas llegarán acompañados de talleres de pintacaras y chocolate calentito.

Sant Miquel es el primer pueblo de la lista. Lo visitarán este viernes. Alrededor de las siete de la tarde llegarán a Balansat, guiados por la estrella de Belén, donde los pequeños y pequeñas podrán verlos muy de cerca y, en algunos casos, incluso recibir los ansiados regalos de sus manos.

Desde Sant Miquel los tres sabios harán su magia para repartir los presentes entre todos los niños y niñas del municipio. Bueno, no todos, porque algunos de los regalos se los guardarán para entregarlos el mismo día 6 por la tarde, después de una reparadora siesta. A las seis desfilarán por Sant Llorenç, donde harán una parada, con una suculenta torrada de sobrassada, antes de poner rumbo a Sant Joan, a donde está previsto que lleguen una media hora más tarde para poner fin a la intensa jornada repartiendo los últimos regalos de sus alforjas.