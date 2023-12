En estas fechas navideñas los cineastas Adrián Cardona y David Muñoz han querido hacer un regalo a los amantes del gore con el estreno online de su cortometraje ‘La última Navidad del Universo’, rodado en Ibiza.

Tras un par de años de recorrido por festivales de cine fantástico internacional y después de ganar casi 40 galardones, la cinta producida por Red Party Productions y Eskoria Films se puede ver gratuitamente en YouTube desde el pasado 18 de diciembre.

Aprovechando el estreno en abierto de esta historia postapocalíptica ambientada un 25 de diciembre, los realizadores de este trabajo han creado un canal en la plataforma de micromecenazgo Patreon, donde los interesados pueden inscribirse para ver todos sus cortos y los making of. Además, pueden colaborar económicamente en la realización de nuevos proyectos cinematográficos, como el largometraje ‘Fist of Jesus: Once Upon a Time in Jerusalem’, que empezaron a rodar el año pasado. «Hay suscripciones a partir de los dos euros, pero también es posible hacer seguimiento gratuito», explicó Cardona.

El cineasta ibicenco hizo ayer un llamamiento a todos «los valientes» que se quieran embarcar como productores para hacer realidad la película continuación del cortometraje ‘Fist of Jesus’, que «participó en más de 400 festivales de todo el mundo y logró 78 galardones internacionales». Después de diez años intentando levantar sin éxito este ambicioso proyecto, Cardona y Muñoz decidieron arrancar con él por sus propios medios. El año pasado y éste han rodado las escenas menos complejas del filme, «valorado en dos millones de euros», a la espera de conseguir financiación. La intención es conseguir que el largometraje esté prácticamente finiquitado en 2024. «Creemos mucho en este proyecto y tenemos claro que lo llevaremos adelante tengamos o no ayuda externa», aseguró Cardona.