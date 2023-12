Taxis solidarios pasean a los mayores

Los taxistas de Elite Corsarios se ofrecen como voluntarios para llevar a internos de residencias de mayores al paseo de Vara de Rey de Vila para que observen la decoración y las luces navideñas. Este año, participan los centros Sa Residència Colisée, Sa Serra, Cas Serres y Can Blai los días 19, 20 y 21 de diciembre. La iniciativa, que comenzó en 2017, vuelve tras unos años marcados por las restricciones sanitarias.

Una hilera de ocho taxis, cuatro de ellos adaptados para transportar a personas con movilidad reducida, hace cola frente a Sa Residència Colisée de Ibiza. Los conductores llevan gorros de Papá Noel y han decorado sus vehículos con espumillón y luces de Navidad. Algunos han puesto diademas de astas de reno en los retrovisores. En uno de los taxis empiezan a sonar villancicos cantados por Manolo Escobar. Tras la puerta del centro de mayores, 25 residentes, dos animadores culturales y tres familiares esperan a que les toque su turno para subir al coche que les llevará a ver las luces de Navidad del paseo de Vara de Rey de Vila.

Lolo Ruiz, el portavoz de la asociación de taxistas Elite Corsarios, explica que este es el cuarto año que realizan esta actividad. «Empezamos en 2017 porque vimos que hacían lo mismo en Madrid y Barcelona y nos pareció una buena idea. Lo dejamos un tiempo por la pandemia, pero hemos vuelto», recuerda.

El portavoz afirma que cada año hay más voluntarios que se prestan para esta iniciativa y que repetirán con los usuarios de tres residencias más. Así, hoy acudirán a Sa Serra, en Sant Antoni, y mañana, a Cas Serres y Can Blai. Añade: «La residencia Reina Sofía no se ha llegado a apuntar. No sé por qué motivo, pero otros años sí ha participado».

«Se sienten como niños»

El secretario de Elite Corsarios, David Povedano, viene disfrazado de Papá Noel «para dar ambiente navideño» y lleva un saco con detalles para los residentes: «Me encanta ver a las personas mayores y llevarlas a dar una vuelta por Vara de Rey. Se sienten como niños».

Antonio Peral es uno de los usuarios de Sa Residència que van a Vila y coincide con esta observación: «Somos mayores y somos niños y necesitamos un poco de diversión». «Estas cosas nos vienen muy bien y debería haber más», pide con una sonrisa antes de subir al taxi.

Ya en Vara de Rey, algunos colaboradores de Voluntaris d’Ibiza esperan a los residentes para acompañarles. Lydia Viñas, una de ellas, explica: «Sientes que, si tienes tiempo, tienes que colaborar. Estamos encantados de estar con ellos». Aclara que también prestan un servicio parecido en otras ocasiones como en Ibiza Medieval.

Ariadna Palau, una animadora del centro de mayores, acompaña a los internos: «Hay muchísimos que no tienen la posibilidad de salir diariamente porque tienen movilidad reducida o porque es complicado conseguir coches adaptados a sillas de ruedas. Hay algunos que no tienen familia o gente que les puede apoyar». Subraya que estas iniciativas son muy positivas para ellos.

Maruja, que tiene 86 años y se mueve en silla de ruedas, mira las luces y los puestos de Navidad junto a su hija Ana. La usuaria de Sa Residència siente «mucha ilusión» por estar en Vara de Rey y opina que la decoración del paseo es «muy bonita».