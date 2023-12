Trabajar y ser pobre. Levantarse por las mañanas, esforzarse, darlo todo y saber que, al final del día, seguirás siendo igual de pobre y no saldrás de la rueda ni ese día, ni al siguiente, ni probablemente en mucho tiempo. ¿Existe algo más desesperanzador?. Con miles de familias volcándose en los preparativos navideños, otras tantas viven estos días con enorme desasosiego. Este miércoles, Save the Children ha vuelto a alertar sobre la complicada situación que afrontan los niños y las niñas a los que la organización atiende en España. A pesar de que el 51% de sus padres y madres tiene empleo, no consiguen salir de la precariedad.

En el informe 'Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias', presentado esta mañana -que es la continuación del lanzado hace un año por la organización- la entidad recoge datos de 2.440 niños y niñas de las seis comunidades autónomas donde la organización tiene programas destinados a la reducción de la pobreza: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Euskadi. El retrato se dibujó tras consultar a 1.170 familias de las que atiende la entidad.

Retrato de familia

Según el actual estudio, el 'retrato' de una familia tipo es de una en la que, de media, hay dos menores de edad y se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque cuatro de cada diez son familias monomarentales. En general, son progenitores con bajos niveles de estudio. Pese a que muchos padres -no así las madres- sí tienen trabajo remunerado, experimentan distintas formas de subempleo, como la temporalidad o el trabajo a tiempo parcial, apunta esta entidad. Ello hace que casi la mitad de estos niños y niñas vivan en hogares que ingresan menos de 1.000 euros al mes.

La mitad de los menores no pueden comer la suficiente cantidad de proteína, fruta o verdura a la semana. La mitad, también, tienen problemas de sobrepeso. Consumen dulces y pantallas en exceso, desayunan bollería industrial y no duermen lo que necesitan. No pueden acceder a actividades extraescolares (lo que les pone en una situación de desventaja frente a quienes sí pueden) y, además, les obliga a elegir alternativas de ocio mucho menos saludables. Asimismo, viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades).

Estudios de los padres

Entre los puntos destacables del informe, algo de lo que ya se viene alertando: algo más de la mitad de sus padres(el 53%) y las madres (55%) tienen estudios secundarios, aunque uno de cada tres no cuenta con estudios primarios como máximo. Uno de cada diez -un 9% de hombres y un 11% de mujeres- tienen estudios universitarios.

"Tradicionalmente, la educación era la base para que los hijos e hijas de familias con pocos ingresos pudieran salir de la pobreza; nos referíamos a ella como la clave para que funcionara el llamado 'ascensor social'. Sin embargo, desde hace años comprobamos que no funciona como debería. Sin políticas públicas que apuesten decididamente por acabar con las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza, seguiremos condenando a niños y niñas a esta situación", ha aseverado Andrés Conde, director general de Save the Children, con motivo de la presentación del documento.

El IMV, a examen

El 21% de las familias preguntadas percibían, en el momento de la realización de la encuesta, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero hasta el 46% aseguraban haberlo solicitado. Asimismo, una de cada tres familias que, por nivel de ingresos, podrían solicitar el IMV, no lo había hecho. Este fenómeno, conocido como non-take up, explica Save the Children, afecta en mayor medida a las familias en pobreza extrema (45%) y extensas (54%).

Sin embargo, añade la organización, estas tasas de no percepción son menores (gracias, entre otros aspectos, a la ayuda de las entidades) a las estimadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) entre todos los potenciales beneficiarios (58%).

Burocracia, brecha digital, idioma, dificultades con el empadronamiento o listas de espera: las trabas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital

Las familias en situación de pobreza extrema se encuentran con barreras específicas a la hora de enfrentarse a la solicitud del IMV: burocracia, brecha digital, idioma, dificultades con el empadronamiento o las listas de espera. “Para llegar a quienes más lo necesitan, es clave facilitar el acceso al ingreso mínimo vital: estimamos que las familias que perciben el IMV tienen unas rentas un 8% más altas que aquellas que no lo reciben”, informa Conde.

El precio de los alimentos

El aumento del precio de los alimentos entre 2022 y 2023 fue de un 16,5% (INE). Este hecho ha supuesto un cambio de hábitos en las familias consultadas por Save the Children. En el 65% de ellas, todos los miembros han tenido que disminuir el consumo por ese motivo. En otro 6%, la disminución ha afectado solo a las personas adultas.

El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children asciende a 419,20 euros mensuales. Esto supone, de media el 41% de sus ingresos invertido en lo que llamamos "esfuerzo alimentario". Por ello, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna con sus ingresos y su situación, ya que, según cálculos de la organización, el coste de crianza en España en 2022 por cada hijo o hija ya ascendía de media a 672 euros al mes.

Las 1.170 familias consultadas gastan una media de 443,25 euros mensuales en hipoteca o alquiler

A las dificultades en la cesta de la compra hay que sumarles los gastos habitacionales, apunta la organización. Las 1.170 familias consultadas gastan una media de 443,25 euros mensuales en hipoteca o alquiler (esté o no regularizado) de sus viviendas. El "esfuerzo financiero" medio es del 43% de sus ingresos, indica el informe.

A la cola de la UE

España se encuentra a la cola de la Unión Europea en ayudas a la crianza. Ante esta situación, Save the Children considera "vital" que se apruebe una nueva ayuda a la crianza que cubra desde los 0 a los 17 años, que llegue automáticamente a todas las familias incluyendo a las más vulnerables. Con esta medida, las familias con hijos e hijas tendrán el apoyo público necesario para afrontar una parte del coste de la crianza, que en España alcanza los 672 euros al mes por hijo o hija al mes.

En el año 2021 el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE). En ella se insta a los Estados Miembro a asegurar que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables pueden acceder de forma gratuita –o al menos, asequible- a los servicios clave para su desarrollo y bienestar.

Grupos de crianza

Save the Children insta a las instituciones a que, en cumplimiento de la garantía, desarrollen también las siguientes políticas clave: reducción del non-take-up, con el acompañamiento a las familias en la solicitud de ayudas, simplificación de procedimientos, y automatización en los casos en los que sea posible o, en materia de educación, en el primer ciclo de infantil (0-3 años), diversificar y flexibilizar horarios de apertura, y promover grupos de crianza con participación de progenitores.

Además, pide asegurar oferta de actividades complementarias (visitas, excursiones, viajes) y extraescolares en todos los centros educativos, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado desfavorecido. En alimentación, establecer el umbral de pobreza como nivel de renta mínimo que da derecho a ayudas (o bonificaciones) de comedor escolar gratuito en todo el Estado. Además, regular la figura del/a dietista-nutricionista y promover un mayor número de personal Técnico Superiores en Dietética en asistencia ambulatoria, además de crear equipos multidisciplinares para la lucha contra la obesidad infantil.

Propuestas en Sanidad

En materia sanitaria, la organización aboga por "armonizar y aumentar la cobertura del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) en todas las comunidades autónomas, de manera que llegue al menos a todos a los menores de 6 años".

Si se habla de vivienda, solicita ampliar el parque de vivienda pública (tanto construcción de nuevas unidades como la compra y rehabilitación de unidades existentes), así como ejercitar el derecho de tanteo y retracto. Esta ampliación debe ir acompañada de plazos más estrictos de descalificación, para evitar la especulación con este tipo de viviendas, indica Save the Children.

Son los retos que esta organización considera "fundamentales" para ayudar no solo a los 2.440 niños, niñas y adolescentes de las familias que han entrevistado, sino para los más de 820.000 que en España se encuentran en carencia material severa y que viven en hogares "en los que el no poder y el no tener son lo normal".