El euríbor a un año, que es el índice con el que se calcula el interés de estos productos, cerró el mes de noviembre con un valor medio de en torno al 4,03%; significativamente inferior a los registrados tanto en octubre (4,16%) como en septiembre (4,149%).

Las previsiones, además, apuntan a que este índice podría tender a la baja en los próximos meses. Eso sí, desde el comparador financiero HelpMyCash.com avisan que los hipotecados todavía no pueden cantar victoria. Según su especialista hipotecario, Miquel Riera, “las cuotas de las hipotecas variables revisadas en las próximas semanas todavía se encarecerán, aunque es probable que sí se abaraten las de los préstamos que se actualicen el año que viene”.

Hay que tener en cuenta que el interés de una hipoteca variable se calcula con el último valor registrado por el euríbor en la fecha de la firma. Y cada seis o 12 meses, en función de lo indicado en el contrato, el tipo aplicado se recalcula con la cotización actualizada de este índice.

La cotización del euríbor en noviembre, cerca del 4,03%, es superior tanto a la de hace un semestre (3,862%) como, sobre todo, a la de hace un año (2,828%). Por consiguiente, el interés de las hipotecas variables que se revisen en las próximas semanas subirá tras la actualización, lo que encarecerá el importe de sus cuotas mensuales.

¿Y cuándo empezarán a abaratarse las hipotecas variables? Según el especialista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, el euríbor superó el 4% en junio de 2023. Si se mantiene la actual tendencia de este índice, apunta el analista, “es probable que los clientes con revisión semestral en diciembre o en enero del año que viene ya empiecen a pagar cuotas más baratas”. “Los que tengan su actualización anual a partir del segundo trimestre de 2024 también verán bajadas; quizás en abril siendo generosos”, remata Riera.

subiendo los tipos de interés de manera progresiva.

¿Es mejor pedir una hipoteca a tipo fijo o variable en 2024?

En esto no hay un consenso claro, ya que todo depende de las circunstancias de cada uno. Si bien, los expertos recomiendan apostar por el tipo fijo este 2024. Uno de los que ha apuntado en esa decisión es el "influencer" y abogado Andrés Millán, conocido en redes como "Lawtips". El gallego ha compartido un vídeo en el que el economista y asesor fiscal Kike Alonso destaca que las hipotecas a tipo fijo ofrecen "una tranquilidad y certeza acerca de todos los desembolsos que tendrás que hacer durante el tiempo pactado, ya que cada mes pagará una cuota constante", comenzó diciendo.

También ensalzó las bondades del tipo fijo: "Las cuotas mensuales van a ser siempre las mismas y vas a evitar incertidumbres, pudiendo así planificar tus finanzas".

"Te ofrece máxima seguridad, ya que no existe riesgo de que el tipo de interés se modifique. El Euríbor y otros índices externos se ven muy afectados por los bancos centrales, la inflación y otras variables marcroeconómicas que no podemos predecir. No podemos saber lo que va a pasar en el futuro, para bien o para mal", concluye Millán.