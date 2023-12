Están preocupados «por el acceso cada vez más temprano de los niños y adolescentes al primer dispositivo con acceso libre a internet» y se han unido en Ibiza en una plataforma, ‘Aixeca es cap!’.

Un grupo de whatsapp al que ayer por la tarde ya se habían sumado cerca de 200 personas y que surge al ver las iniciativas que están surgiendo en numerosos puntos de España, impulsadas por padres y madres preocupados por los efectos que «el temprano acceso» a dispositivos móviles puede tener en sus hijos e hijas: «Cambios de humor, alteración del sueño, pérdida de capacidad de relaciones sociales, aumento del riesgo de suicidio y de adicciones, fracaso escolar, mayor acceso a contenido sexual, ciberacoso y pérdida de interés en las relaciones familiares».

«Ante toda esta evidencia muchos nos hemos sentido con la responsabilidad de tener que informarnos y agruparnos para así poder disminuir la presión social que hace que se adelante cada vez más la entrega de los dispositivos», explican en la carta que ha comenzado a moverse a través de redes y grupos de whatsapp. El principal objetivo del grupo es «retrasar el acceso de los adolescentes a su primer dispositivo», pero también ayudar a las familias que ya han entregado ese móvil a sus hijos para «saber cómo acompañar y enseñar a hacer un uso correcto del mismo».

Pero no es el único objetivo que se han marcado. En el listado que se incluye en la carta se menciona también la intención de «crear una red de apoyo entre familias que favorezca un entorno en el que el adolescente no se sienta un bicho raro por no tener móvil», difundir las propuestas a través de grupos de trabajo, «trabajar con documentos de compromiso con padres y madres para cumplir con los diferentes objetivos», promover espacios de debate en el que las familias puedan compartir sus preocupaciones, «potenciar la empatía» entre los menores que usan móvil y los que no y colaborar con los responsables de «regular este problema», entre los que mencionan a ayuntamientos, el Consell de Ibiza, la policía y los centros educativos.