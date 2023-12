La luz de la Navidad llega a todos los rincones de Santa Eulària

Abeto natural y decoración infantil. La Navidad se encendió ayer por la tarde en Santa Eulària. No sólo en la localidad principal, donde se vivió el acto más multitudinario, sino en todo el municipio. Más de 400 elementos de iluminación cubren las cinco poblaciones principales y también Siesta, es Puig d’en Fita, es Canar, es Figueral, Cala Llenya, Cala Llonga, Can Negre, Can Nadal, Can Ramon y Ca na Negreta. Unas luces que activó ayer el alcalde accidental, Miguel Tur. Además del árbol principal, este año Santa Eulària cuenta con uno más pequeño, un abeto natural, decorado con las bolas (transparentes, con un dibujo dentro) que niños y niñas hicieron hace unos días.

