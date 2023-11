La deslumbrante, colorida y viral Navidad de Vigo ha comenzado a brillar 10 minutos después de las 20:00. En un acto multitudinario a los pies del árbol gigante de luces led de Porta do Sol, este año está coronado por una enorme estrella de Belén, el alcalde, Abel Caballero, hizo su típica cuenta atrás, culimada por el clásico navideño de Mariah Carey. Confeti y 'nieve' pusieron el colofón.

"Localizamos la estrella de Belén, que lleva 2.000 años dando vueltas por el espacio, y la trajimos", ha relatado Caballero sobre la gran novedad en la decoración de este año. "Va a resplandecer hasta en Nueva York".

Ambiente

No habrá tanta gente como luces led pero el ambiente que se respiraba a escasos minutos del encendido navideño deslumbraba. Y es que en el mismo momento en el que se abrieron los accesos, cientos de personas fueron hacerse hueco lo más cerca del árbol para disfrutar del, en sus propias palabras, “mejor encendido del mundo”.

Y no solo los vigueses, ya que entre los asistentes había personas llegadas a propósito desde Madrid o incluso varios ciudades de Portugal. “Nos quedamos todo el fin de semana para poder ver hoy el encendido y mañana todas las luces. Llevábamos tiempo hablándolo y nos decidimos” ,cuenta un grupo de amigos llegados del país vecino.

El protocolo se ha cumplido sin incidencias a pesar de que son decenas las que por precaución y cumplimiento del aforo no han podido acceder al interior de Porta do Sol. “Nosotros no esperamos más de 15 minutos, pero estamos ya en primera fila. Es el tercer año que venimos y no nos lo podíamos perder. Para mí es esta es la Navidad soñada” , cuenta un grupo de jóvenes vigueses.

El aforo en el corazón del encendido, Porta do Sol, estuvo limitado a 8.000 personas. Hubo control de acceso y no se pudo acceder una vez que el recinto se llenó.