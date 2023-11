Los dos ángeles de cuatro patas que ayudan a niños en colegios de Ibiza: «Solo con enseñarle una foto de los perros, se centra»

Suena el timbre que pone fin a la hora del recreo en el colegio Can Guerxo, en Sant Jordi. Los niños y los profesores que están de guardia vuelven a las aulas. No todos. Un chico de seis años y una mujer que sujeta las correas de dos perros con petos especiales van a un rincón del patio. «Tú llevas a Nica. Ya sabes que es un poco más escapista y que hay que cogerla fuerte, pero sin hacerle daño. Yo me quedo con Nara», pide Belén Arganza, una especialista universitaria en intervenciones asistidas con perros con el método Pellitero.

Relacionadas Sant Josep inicia un método de enseñanza con perros para la inclusión